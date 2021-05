Na miña reminiscencia permanecen indelebeis algunhas páxinas e fotos desta revista. Coma tal, en 1945, un mapa da China coa fouce e o martelo sobreposta a un urso terríbel, insignia da URSS, que derrubaba violentamente a Grande Muralla. Tamén teño memoria dunha crónica enviada desde o Xapón na que o seu autor, se cadra o padre Arrupe, contaba os efectos horrorosos das bombas norteamericanas que caíron sobre Hiroshima e Nagasaki. En xeral, “Catolicismo” era unha publicación instructiva en materia de descripción de etnias e culturas das consideradas primitivas, entre outras cousas por non ter sido cristianizadas.

"A propaganda producida polo Imperio céntrase en lle facer crer ao mundo que os mahometanos chineses están a sofrer persecución"

Nunca esquecerei a impresión que me produciron unhas fotos de efixies de Buda decapitadas polos chineses musulmáns. Moito máis tarde, eu había de me lembrar de “Catolicismo” ao coñecer o bombardeo das estatuas xigantes do Afganistán feito polas milicias talibanas. Agora, volven a min eses episodios de brutalidade fanática ao ver como os servizos dos Estados Unidos apretan o acelerador contra a República Popular Chinesa encirrando os islámicos do antigo Turquestán, actual provincia de Sin-k’iang.

A verdade é que o vixente sistema político chinés permite cultos e crenzas. Sen embargo, a propaganda producida polo Imperio céntrase en lle facer crer ao mundo que os mahometanos chineses están a sofrer persecución. Un medio de comunicación da dereita española, inclusive, destacou reporteiros a comunidades de relixión mahometana da China co fin de facer críbel o relato dunha persecución atea contra o Islam. Relato este que xa está mudando, nunha metamorfose que o fai máis aceptábel no conto dunha campaña de exterminio da etnia vigur. A relixión nunca foi realmente motivo dun conflicto armado. Máis ben actúa na historia como superestructura que enmascara toda clase de intencións ocultas.