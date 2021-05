Las ocho de la tarde. Entre aplausos a quienes nos facilitaban el día a día. Entre bingos, música y risas por los whatsapp que circulaban. Entre conversaciones con los vecinos, desde ventanas o balcones. Entre consignas políticas que algunos aprovechaban para lanzar al viento y entre las videollamadas para hacer más tangibles, si cabe, a nuestras personas queridas, se producía el silencio. El silencio ante el temor a engrosar las listas del gran número de fallecidos que nos transmitían los informativos. Así transcurrió el largo confinamiento primaveral del año pasado. A esos aplausos le hemos llamado solidarios o solidaridad. Pero, ¿realmente lo han sido?

Ha pasado un año. Con la perspectiva del tiempo, me contesto y reflexiono sobre la pregunta. Sinceramente, creo que, no. Es mi opinión. Si bien nacieron los mismos, como agradecimiento hacia los sanitarios por su labor y esfuerzo, todo derivó hacia una necesidad de desahogo que los seres humanos necesitamos y las horas eternas en nuestras viviendas lo justificaban. La verdadera, no se encontraba en la fanfarria, en el chiste o en los aplausos durante el duro confinamiento de ese 2020.

No hemos aprendido nada tras la pena de reclusión mayor, a la que estuvimos sometidos. Durante el verano pasado y las navidades, nuestro comportamiento ha dejado que desear y sus frutos sanitarios y económicos se dejaron de nuevo sentir con crudeza. Por supuesto que somos todos culpables, pero los que rigen nuestros destinos, más. La solidaridad apela a perder nuestros egoísmos, en definitiva a pensar y hacer algo por los demás, desde nuestra responsabilidad personal, con aprecio, con sentimientos. Pero no ha sido así. Los desmadres, tanto políticos como sociales que hemos visto y continuamos viendo, a través de los medios informativos, o en directo cada uno de nosotros, nos han dejado ver una realidad y una pregunta: ¿Somos realmente los españoles solidarios? Yo creo, como he dicho, no. Pero, en realidad será a partir de ahora, cuando verdaderamente se va a demostrar la altura a la que nos encontramos todos los ciudadanos de este país llamado España.

En los llamados ciudadanos entramos todos. La clase política, a la que desde hace tiempo le falta altura. Los empresarios grandes y pequeños, que tendrán que pensar en sus trabajadores y a lo mejor no tanto en ellos. Los trabajadores que tendrán que pensar no tanto en ellos, sino en los empresarios que han arriesgado su dinero. ¡Sí! es verdad para vivir un poco mejor, ¿y qué?, ¿hay algo de malo en ello? Sin empresarios no hay trabajo y eso todavía hay algunos que lo dudan. El trabajador debe tener claro ese concepto. Y por supuesto los sindicatos, que tendrán que hacer de conciliadores, más que de acicates para con los empresarios, olvidándose de las siglas partidistas a quienes defienden en no pocas ocasiones, pero sin dejar como es obvio la defensa del trabajador. Es también la hora de los jóvenes quienes tendrán que ceder un poco de sus derechos de juventud, en beneficio de todos. Por supuesto, es la hora de la solidaridad de la banca, a quienes todos tenemos como enemigos, y en muchísimas ocasiones lo demuestran, pero yo no soy capaz de atisbar el mundo actual sin ellos. La pandemia no ha finalizado. Los gravísimos problemas políticos en España y los números económicos que nos vaticinan son terroríficos. Y desde luego no hay que ser catedrático de economía, o tertuliano barato, para otear en el horizonte, el negro panorama al que estamos destinados, de persistir esta situación. Así que España será lo que nosotros solos, entre todos, y apelando a la verdadera solidaridad con mayúsculas y dejando partidismos a un lado, y un comportamiento social admisible, podremos paliar la situación que nos viene encima. Es la hora de todos. Pero... permítanme que sea escéptico.