Que está a pasar na Atención Primaria?

E que ocorreu nestes dous anos? A especialidade de medicina de familia é cada día menos demandada polos estudantes de medicina; as condicións laborais non a fan apetecible. Os novos médicos de familia foxen dos contratos de mala calidade que lles ofertan. Na área de Vigo, o ano pasado remataron a especialidade vinte residentes. Deles, soamente sete quedaron a traballar en Atención Primaria de Vigo e, en poucos meses, dous fuxiron ao 061 e á privada. Ningún deles está contratado cun dos famosos contratos de continuidade dos que o Sergas tanto fala. Este ano, acaban de rematar quince residentes (cinco menos que o ano anterior), dos que só catro se quedan a traballar en Atención Primaria, con contratos de substitución de quince días de duración. É xente nova que non dubida en fuxir, ao hospital ou fóra.

O recambio xeracional é imposible nestas condicións; en nada, a situación poderá ser como a que sofre xa Madrid, que levaba dez anos avisando. Xa comeza a ocorrer nas zonas máis afastadas do hospital como A Guarda.

É imprescindible reforzar ao persoal e abordar cambios organizativos. As axendas están demasiado cargadas, cun tempo moi escaso por paciente. Temos que deixar atrás moitas tarefas, especialmente en relación á prevención e á promoción da saúde, o que terá consecuencias negativas na saúde dos galegos. Crece a demora, o que provoca que os pacientes que non poden esperar, acudan sen cita afogando aínda máis as axendas. E a desinformación, non quero pensar que interesada, fai pensar aos cidadáns que non poden acudir ao centro de saúde.

Os pacientes que teñen a mala fortuna de ter ao seu médico enfermo, poden encontrarse con un médico diferente (e canso) cada día que consulten.

A pandemia agravou a situación. O 95% de casos de COVID foron atendidos en Atención Primaria. A consulta telefónica, que por certo, xa existía, foi unha ferramenta que a Consellería utilizou modificando as axendas dos sanitarios para ordenar a atención e garantir a seguridade. Nas últimas semanas xurdiu a polémica sobre o suposto incentivo aos médicos para a redución da demora nas consultas e a porcentaxe de consulta presencial prestada, culpabilizando os médicos e estragando a relación médico-paciente. As demoras nas citas ou o xeito no que o paciente é citado nun centro de saúde non está na man dos sanitarios.

A volta á situación previa de acceso ás consultas sen ordenación da asistencia é inviable sen que as demoras aumenten de xeito desmedido, e a consellería sábeo, o xerente do Sergas recoñecíao no Parlamento esta semana.

É imprescindible una reforma do modelo sanitario con medidas a curto, medio e longo prazo. Algunhas deben acometerse de xeito urxente. O Sergas di que xa está en marcha. Pero a situación é tan mala que moitos quedan polo camiño. Un exemplo: no meu centro de saúde, dos oito médicos que traballabamos xubiláronse cinco nos últimos catro anos. Deles, catro fixérono de xeito anticipado porque non soportaron a presión. Dos tres que quedamos, dous xa preparan a súa xubilación. Tamén anticipada.

Calquera reforma ten que acompañarse dun orzamento. Menos esta. De financiación, seguimos sen noticias.

*Presidenta AGAMFEC (Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria)