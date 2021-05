Équidos y reciclaje inconsciente

Para proceder a la operación de reparto, el cochero aparcaba el carro de caballo orillándolo al bordillo de la acera delante del bar o tienda a la que necesitaba trasladar la mercancía. En esta operación era muy importante que el gaseosero frenara cuidadosamente el carro. Alguna vez los niños del barrio hemos visto como el caballo se iba calle adelante con toda la mercancía por la poca diligencia en esta operación. El freno era un artilugio que estaba enganchado a la propia estructura del carro, a un lado del asiento del cochero. Consistía en una empuñadura de madera sobre la que se operaba de forma manual y que finalizaba en especie de rosca que hacía girar un largo perno de hierro para que, una zapata soldada a su extremo contactara con la rueda. De este modo el carro quedaba bloqueado. Estos carros eran de madera y ofrecían la posibilidad de colocar sobre la estructura de su parte superior una lona para proteger al cochero de las inclemencias del tiempo, tanto en época de sol como de lluvia. El caballo iba a delante de la calesa a pelo, abriendo paso.

En el barrio había varios lugares de reparto de gaseosas y bebidas espumosas. Entre Llorente y la acera volada estaban el bar Madrid, encima vivía mi amigo Chani. Su padre Pepe Vázquez era un periodista radiofónico muy conocido en la ciudad y al lado de su casa, encima de la mueblería y antes de la bajada al barrio del Cura, vivía con su familia Mouriño, el hoy presidente del Celta. En la esquina estaba la Cafetería Mar que tenía una de las primeras máquinas de pinball electromecánicas con la temática del Tour de Francia. Ya sabes: Bahamontes, Gimondi, Poulidor... Jugando en ella aprendimos las primeras palabras en inglés. Cuando movías demasiado la máquina para dirigir la bola hacia dónde te interesaba para no perderla, aparecía un gran letrero luminoso que ponía Tilt seguido de Game Over, dando por finalizada la partida. Había verdaderos expertos en hacerlo sin que ocurriera nada, pero para la mayoría de los mortales no era fácil. Los había también muy hábiles a la hora de trucar la máquina para jugar partidas por la cara. Recuerdo a un muchacho de Picacho que jugaba al despiste de los camareros y con una lata alargada, hábilmente introducida por un lateral de la máquina, pulsaba sobre los sensores que marcaban puntos y así iba consiguiendo partidas gratis.

Los caballos de reparto no eran los únicos équidos que transitaban por la calle. Joaquín, el del petróleo, se dedicaba a vender barriles de este combustible y madera, tenía un caballo que pasaba el día en el lugar de trabajo ayudando a transportar material. Estaban instalados en la finca de los Sanmartín, un lugar a cielo abierto situado a la entrada de Llorente, al lado del estanco de Marujita, al que se accedía por un portalón. La estanquera vivía en Cangas e iba y venía todos los días en el barco, excepto los días que, por temporal, se cerraba el tráfico portuario. De aquella no había puente de Rande y para llegar a Vigo por tierra era necesario dar la vuelta a la ría por Vilaboa. Con Joaquín trabajaba en el tema de la madera y el petróleo un hombre alto y muy fuerte, o por lo menos a nosotros nos lo parecía, se llamaba Sindo y se dedicaba a asustar a los niños con palabras en inglés: come on, come on... Cuando venía Sindo todos escapábamos. Un día desapareció y más tarde lo vimos con bastón avejentado y vulnerable, ya no tenía humor para juegos. Había sufrido un ictus. Fue la primera vez que comprobé cómo puede operar la decrepitud de un modo tan inmediato y cruel en un ser humano. Una persona llena de vida y de energía se había convertido en alguien que pasaba horas sentado en el bar mirando al infinito.

El caballo de Joaquín, diariamente, al llegar las siete de la tarde se iba para su casa y cuadra que estaba enfrente de las Carmelitas. Es decir recorría la primera parte de Pi y Margall solo por la carretera, junto a las líneas de tranvía. Cuando aparecía el équido trotando por la carretera, sabíamos que era hora de retirada. A veces iba a paso lento, otras a trote y en ocasiones desbocado. Me imagino que debía influir en cómo le había ido el día. Los tranviarios ni se inmutaban, sabían que era un suceso habitual. Tampoco los caballos de reparto tenían ninguna reacción de temor al paso de los tranvías a su lado, tanto cuando estaban varados por la descarga de mercancía, como cuando trotaban con su cochero entre los troles. Las bestias, a base de una mezcla de aprendizaje y costumbre, habían asumido una integración viaria envidiable. Sabían que había que situarse siempre a la derecha y que pisar las vías del tranvía, sobre todo cuando estaban mojadas, no era buen asunto.

El Barajero era la siguiente parada del carro de reparto de espumosos.Un lugar con un largo patio interior cubierto donde se jugaba a la llave. El retrete estaba en ese mismo espacio, por lo que había que entrar atento al acceder al lugar para no pillar un pello volando. El bar lo regentaba un matrimonio de Cenlle que cogió su traspaso. Era una familia con tres hijos. Uno de ellos Constantino, más o menos de mi edad, se hizo muy amigo mío. Su hermano mayor Claudio, se pasaba el día en una mesa de la tasca en una esquina del fondo, al lado de la ventana, ensimismado en su Olivetti. Resulta que hoy, aquel chaval mayor que nosotros y que no paraba de escribir, es el intelectual y miembro de la Real Academia Galega, Clodio González Pérez.

En ese bar comprábamos el vino. Tenía las pipas y bocoys a la vista. Llegabas con la botella y te la llenaban directamente de la billa. Para nosotros cualquier botella de vidrio vacía y reciclable recibía el nombre de casco. El plástico no se usaba para meter nada comestible. Confería un sabor raro al contenido. Así, todo se reutilizaba, los cascos vacíos se devolvían y era condición sine qua non a la hora de comprar, para poder recibir uno con contenido. Si no había casco, era necesario abonar el suplemento por el coste del recipiente. Hoy se le denominaría cuota ecológica. Nosotros teníamos asumido esa especie de reciclaje inconsciente. Las personas eran propietarias de los envases que cuidaban, utilizaban e intercambiaban. No había excedentes.

Después del vino iba a comprar el aceite a Alicia, la tienda de ultramarinos de la madre de uno de la pandilla, Toñito Serrano, que años más tarde sería el disc-jockey residente de Nova Olimpia. Llevaba también mi casco. Allí había un gran bidón con aceite a granel que se dispensaba por una especie de grifo del tipo que hoy se usa para la cerveza. Alicia llenaba mi recipiente de cristal y, con los dos cascos llenos, el del vino de El Barajero y el del oleaginoso de la tienda de Alicia, junto con los céntimos de la vuelta, regresaba a casa mientras observaba como el carro de caballo de las gaseosas con cajas de cascos llenos y vacíos para rellenar, continuaba con el reparto acercándose a la tienda de Adelina, la madre de Carlitos, un colega al que todos, no sé por qué, llamábamos Manolito. El pequeño ultramarinos de Adelina estaba ubicado un poco más adelante de la droguería Pérez Carrasco, justo frente a los Redentoristas. El gaseosero, allí a lo lejos, cruzaba la calle con las cajas al hombro y yo entraba en mi portal con un casco lleno en cada mano y la vuelta.