Unha das mesmas é a división da sociedade española , a maior parte está en contra , mesmo provocou unha fragmentación dentro do mesmo partido socialista ; con todo en Cataluña hai unha maioría , que si está a favor do mesmo. O certo é que cunha oposición tan hostil por parte do líder da oposición o señor Casado, que usando en moitas ocasiones argumentos contraditorios para seguir coa táctica de acoso e derriba contra o actual goberno cada día máis debilitado, atopou en o posible indulto a líderes independentistas un motivo que por fin pode levalo directo á Moncloa, co apoio de Vox; non hai máis que ver as enquisas. Sánchez non é un bo estratego, está a demostralo de verdade ERC, deixaría caer o actual goberno? Sinceramente creo que non, a pesar de ter como socio a Junts per Catalunya, un partido de dereitas, aínda dirixido Carles Puigdemont, desde Waterloo, que segue vivindo a corpo de rei.

O certo é que do Sánchez que se presentou ás eleccións pouco queda, e con Pablo Iglesias fóra de xogo, Podemos acelera a caída libre e o peor é que, os votos que perde este partido non se sabe onde irán, xa que segundo as enquisas ao PSOE non van.

En resumo ou os políticos póñense as pilas dunha vez por todas ou, xa sabemos a que se aveciña, logo virán as lamentacións .

E é que de tódolos líderes que tivo o Partido Popular o señor Casado é o peor, medo dáme, se Fraga levantase a cabeza, asustaríase

Así están as cousas coma se non chegase coa pandemia, o de Marrocos e unha oposición dentro do mesmo Goberno por parte do seu socio, e é que a Sánchez, saíronlle ananos ata dentro do propio partido, toda a vella garda da época do expresidente Felipe González, que de socialista creo que ten pouco, mellor devandito nada.

En España volveremos ao bipartidismo” PP-PSOE” tras o desastre de Unidas Puidemos.