Es muy probable, al menos desde una perspectiva global, que el mensaje del señor presidente Feijóo en la inauguración de Fitur en Madrid no solo haya sido acertado sino incluso el mejor de los posibles. Porque su señoría afirmó con rotundidad que Galicia es “un destino seguro” y, sobre todo, porque hasta ahora las estadísticas le dan la razón. Como se la dan también otras dos afirmaciones: una, que el Año Santo 2021/22 es uno de los destinos turísticos más atractivos del momento; otra, que este Reino ya tiene lo que casi nadie: calma para el cuerpo por el disfrute y sosiego y para el alma de visitantes y peregrinos.

Ambas son verdad, como lo es la conclusión: los próximos meses, Compostela y todos y cada uno de los lugares, laicos y religiosos, de este Reino se van a convertir en una suerte de refugio, y en cuanto de la vuelta el aire y se lleve al virus, podrán convertirse en un foco de atracción y también de irradiación de otro mensaje que dejó implícito el primer mandatario gallego: que este es un país para saborear. Tras el largo, turbulento y terrible año que cientos de millones de personas han padecido, es más que dudoso que cualquier oferta pueda superar a la que se remitió por quien puede considerarse anfitrión de quienes lleguen hasta aquí.

Claro que, más allá de cuanto queda dicho, el mensaje de su señoría resulta especialmente oportuno para las actividades que más han padecido el rigor de la pandemia, desde el turismo hasta su elemento sustancial, que es el sector hostelero y todo cuanto supone cercanía a aquel sector. Por eso es posible que pocas veces antes tuviera más sentido la afirmación de que el Año Santo genera para los no creyentes, sino el beneficio de la indulgencia, sí el de la convivencia: factor nada desdeñable éste de que la religión haya dejado de ser un enfrentamiento histórico entre creencias para convertirse en un espacio –Galicia– de conciencia. Y, por ello, de paz.

Claro que, entre los mensajes que sin duda estarán cruzándose entre este antiguo Reino y el resto del mundo, conviene no olvidar una lección material que el COVID-19 ha dejado muy claro: que los países que carecen de estructuras económicas vertebrales pero a la vez diferentes, son mucho más vulnerables que aquellos en los que –por utilizar el lenguaje de las gentes del común– no ponen todos los huevos en la misma cesta. El ejemplo de lo que la pandemia ha supuesto para España y sus finanzas, dependientes en exceso de la aparentemente inagotable veta turística, tiene que obligar a una reflexión de la Xunta sobre el presente y el porvenir.

En todo caso, es preciso que nadie se equivoque: cuanto se expone no es un alegato contra el turismo y su importancia, como tampoco implica minimizar el elemento religioso que, en definitiva, es la razón de que exista esta cita. Sólo se pretende que los sufrimientos del sector, como los de las población en su conjunto, se transformen en experiencia y previsión para que, si algo parecido, o peor, vuelve a suceder, encuentre a un país fuerte en diferentes opciones que le permitan no sólo sobrevivir sino prosperar incluso contra virus, viento o marea. Y eso se logrará con una estructura sólida y variada, reforzada con una suerte de exoesqueleto que funcione tanto como parapeto cuanto de soporte para seguir caminando. El turismo, y con él el Xacobeo, es clave de prosperidad para Galicia, pero no la única. Eso es lo que no debería olvidarse a la hora de los esfuerzos y tampoco en la de los mensajes.

¿Verdad?