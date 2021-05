“Prisciliano é a máis poderosa individualidade da historia de Galiza. A maior se cadra que Galiza xerou e probablemente máis impresionante polo seu equívoco inicial” (Ramón Otero Pedrayo, “Ensaio histórico sobre a cultura galega”, 1982).

Co gallo da celebración do “Día das letras galegas”, e case que un mes dende o peche da exposición en Ourense de “Galicia, de Nós a nós”, tiven a oportunidade de repasar unha das obras más senlleiras do noso Patriarca das Letras Galegas, coma é o “Ensaio histórico sobre a cultura galega”. Dende logo chama moito o seu interese polo personaxe Prisciliano. Un personaxe a que lle adica loubanzas, tendo sido Don Ramón un católico practicante. Prisciliano foi un herexe para a Igrexa Católica, que foi condenado a decapitación no século IV.

Don Ramón, na devandita obra, califica a Prisciliano coma un bo cristián: “Na íntima conciencia galega, aínda na máis católica, non pode formularse unha acusación absoluta contra Prisciliano. Foi un cristián, tiña o amor de Cristo, buscou o amparo dos poderes instituídos da Igrexa. ¿Non hai na vida e na obra súa algo que sexa abondo para a súa xustificación”. Vé nel ao primeiro teólogo galego. Un teólogo apaixoado alonxado da pobreza da teoloxía galega e a española no seu tempo. Prosigue Don Ramón: “quixo adaptar a Galiza e Occidente a unha forma de cristianismo máis próximo do vello sentimento celta do mundo e o ultramundo”.

Cál é a impronta de Prisciliano nas letras galegas? “Unha primaveira de letras clásicas brilou na Galiza no outono da cultura antiga. Xurdíu a figura poderosa e tráxica de Prisciliano. Deixou rastros de palabras elocuente e persuasiva e un destino fatalmente cumprido “(R. Otero Pedrayo, “Guía de Santiago de Compostela”, 1958).

Outro autor sobranceiro da Xeración Nós que amosa unha defensa do priscilianismo galego é Castelao. No seu derradeiro discurso no Día das Letras Galegas do 1948 en Bos Aires, “Alba de Gloria” fala da Santa Compaña de inmortais galegos, na que vai ao frente de todos Prisciliano. “O seu sangue foi xerme da reforma católica e do libre pensamento. Galiza abrazou o cristianismo de Prisciliano durante máis de cen anos, e aínda hoxe bule no fondo da alma galega; pero a conciencia mística de Galiza deixouse vencer pola intransixencia ibera, e agora nin tansiquera sabemos onde repousan as cinzas, denantes veneradas, do esgrevio teólogo, e xa non temos azos para reinvidicarmos a a súa memoria” (Castelao, “Sempre en Galiza”).

Hoxe é un bo día para loubarnos de ter unha língoa de seu nosa. Unha língoa que sacralizaron os homes da Xeración Nós. Homes que alumearon coma primeira expresión literaria do espíritu galego os escritos priscilianistas. Noraboa, Galiza.