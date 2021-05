Pesca innovadora

Hace poco se publicó en el Faro de Vigo una noticia que por su tamaño no es de esas que destaquen por ser de impacto y probablemente a la gran mayoría le habrá pasado inadvertida, pero dado que amablemente el periódico me da esta breve columna he pensado en contribuir con un pequeño grano de arena a un hecho que me parece muy relevante.