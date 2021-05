Como complemento ao nosso contributo (14-V-2021) respeito das notícias deste diário, incorporamos apontamentos de 1967, 1972 e 1973, traduzidos para galego. Em 24 de agosto de 1967 (pág. 7) salienta: “O ilustre romanista e poeta, professor Guerra da Cal, quem desenvolve as suas atividades docentes em Nova Iorque, encontra-se em companhia da sua distinguida esposa, na Galiza, a sua terra natal. Visitou-nos em FARO DE VIGO, onde conta com tantos amigos e admiradores da sua obra”. Na fotografia o casal aparece com Fernández del Riego.

No 23 de junho de 1972 (pág. 22), José Luís Franco Grande (X.L.F.G.) publica um extenso artigo, no qual comenta a conferência proferida em Lisboa polo Ernesto em 1971 sobre “A Relíquia: romance picaresco e cervantino” (1887), um dos mais universais do autor da Póvoa de Varzim, a obra que mais polémicas suscitou de todas as escritas por Eça de Queiroz. Franco Grande refere-se a todas essas atitudes críticas e sublinha que mais que umha obra irreverente é umha crítica feroz da sociedade lisboeta, um conflito entre o Portugal tradicional e o liberal. Eça manifesta o seu iberismo vibrante, vinculado à comum tradiçom dos diversos povos peninsulares.

No 19 de agosto de 1973 (pág. 20) “O nosso idioma” comenta um estudo sobre o artigo de Manuel Rodrigues Lapa (1973), “A recuperação literária do galego”, onde além de fazer sugestons elabora umha panorámica sobre o parecer de escritores como Eduardo Blanco Amor: “quem admite e até recomenda a contribuição do português no amparo a conceder ao galego para efeito da sua promoção literária”.

Estes poemas som o resultado do trabalho de dous poetas excelsos: Lorca e da Cal

Apenas umhas nótulas sobre os ‘Seis poemas galegos’ de Lorca. Na carta de 2 de maio de 1993 Guerra da Cal responde-me sobre Blanco Amor: “Comemoração merecida, pois foi um ficcionista de invulgar craveira, numa literatura como a nossa de tão fraca tradição novelística. Ora bem, a criatura humana —que eu bem conheci— ficava muito por baixo do escritor […] Quando eu deixar este mundo, publicar-se-á a minha versão da génese e realização dos ‘Seis poemas galegos’ de García Lorca, que desmente radicalmente a do narrador ourensão”. Em 3 de junho pontualiza: “Sobre Blanco Amor e as especulações a respeito da autoria dos ‘Poemas galegos’ de Lorca, eu disse quanto tinha a dizer –e podia dizer, sem denegrir um morto– coisa esta que fui cedo ensinado e não fazer —e sem arriscar-me a ser acusado de pavonear-me com plumas líricas pertencentes ao grande granadino”.

Estes poemas som o resultado do trabalho de dous poetas excelsos: Lorca e da Cal. Da descoberta dos manuscritos achados por umha mulher informa Joel Gómez (2015): Ernesto Guerra Da Cal, do exílio a galego universal (pág. 200). O nosso amigo nom se pavoneou, mantinha dous princípios: (a) defesa radical dos textos tal e como fôrom criados por um autor, sem gralhas, e respeitando absolutamente o original; e (b) a poesia exigia um esmero especial.

*Professora Catedrática da Universidade