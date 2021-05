(Quizá por casualidad, los empresarios han difundido después datos acerca de que la medida de utilización de Internet y la robótica aquí es superior “a la media española”, y la Xunta otros afirmando que Galicia es la “más rural en el despliegue del 5G”. Ambos olvidan que casi todas las comparaciones son odiosas, y que la mayor parte de las que se hacen suelen ser más una excusa que una explicación adecuada. Sobre todo cuando ese Observatorio afirma que aquí no se destaca en las ramas del saber que sus expertos creen esenciales para el porvenir.)

En todo caso, el riesgo real de lo que asegura un organismo ministerial –y pon tanto dependiente del Gobierno central– es que resulta negativo para la imagen gallega y por tanto puede repercutir en negativo a la hora de la elección de proyectos y adjudicación de fondos europeos para desarrollarlos. Y no estará de más recordar que, con los precedentes en la mano, no hay demasiados motivos de gratitud para el trato de la coalición PSOE/Podemos. Y los muy pocos que hay se deben bastante más a los Tribunales que a los dos socios monclovitas.

Conste que las alarmas que hace funcionar ese conjunto de estudiosos no sólo no son nuevas aquí, sino que otras entidades –incluídas varias de firmas gallegas– han advertido de esa escasez de probabilidades. Y lo hacían con argumentos tan sólidos como la consideración de que las partidas presupuestarias que este Reino asigna a verbigratia las nuevas tecnologías, investigación, desarrollo, inversiones en sectores de modernidad etcétera, producen decepción. Y sin que le resten un ápice consideraciones reales como la necesidad sanitaria que vacía las arcas públicas.

Aún así, en este trance no cabe dejar para otro día lo que pueda empezarse hoy mismo. Y aunque el trabajo del Observatorio en cuestión, opinable como casi todo, no será una verdad revelada, resulta obvio que bastantes de sus datos son como mínimo aproximados. No tanto los generales que se aportan, sino el conjunto de los que publica. Que deberían constituir no sólo una seria advertencia sino un motivo para que los responsables del presente –que encauzan el futuro con sus decisiones actuales– tomen buena nota y dispongan los cambios necesarios, si es que lo son. Y sin demasiada calma, porque aunque las prisas son malas consejeras, el tiempo pata espabilar no sobra, precisamente.

¿Eh?