“A día de hoy, el País Valenciá es, a excepción del norte casi despoblado de Finlandia y Noruega, la región europea con una incidencia menor con 34,64 casos por 100.000 habitantes en los últimos catorce días” (“Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades”, Estocolmo, Suecia).

Hay noticias que reconfortan. El conocer que en una parte del Mediterráneo español se están haciendo correctamente los deberes, para hacer frente a esta devastadora pandemia. Y reconforta más cuando así lo hace público el citado Centro Europeo. Un éxito a compartir entre los políticos de esa comunidad, el personal sanitario, que se volcó, y una ciudadanía responsable cuando se imponían las restricciones. El pueblo valenciano, históricamente, siempre se comprometió cuando han surgido las adversidades. Y esta pandemia es la mayor que se conoce en muchos años en el mundo.

Los datos actualizados hablan por sí solos. Existen 37 pacientes por COVID-19 en las UCI, lo que supone un desplome del 94%. Las camas ocupadas representan un 4,11%, que han caído en un 96,5%. La media en España es de 180,69 afectados por cada 100.000 habitantes. No hay mayor peligro para la libertad de un pueblo que la de no disponer de salud, que pueda llevarlo a la muerte. Ese peligro se llama COVID-19. Para llegar a una inmunidad de rebaño de un país hubo que imponer e imponernos a nosotros mismos unas restricciones sociales, que deberán seguir amortizándose en función de la mayor implantación de las vacunas ya existentes, y otras que pudieran descubrirse y comercializarse.

El País Valenciá fue la región española en la que impusieron las mayores restricciones, dada la incidencia epidemiológica. Cierre perimetrales ciudades y en la autonomía, cierre total de la hostelería y algunos comercios, toque de queda. Se movilizó a todo el personal sanitario, centrando su labor en el combate contra la epidemia.

Hoy me permito aplaudir a la ciudadanía valenciana, a pesar de que no se le ha prestado la atención debida en los medios de información convencionales. Pueda que haya influido el que su comunidad autónoma esté regida por un “gobierno social-comunista”, y no como otras por abanderados de la libertad. Pongamos que hablo de Madrid. Esta comunidad presenta 291,73 por cada 100.000 habitantes. 525 pacientes que ocupan el 40,51% en las UCI, y el 13,09% de las hospitalizadas en planta.

La feliz “libertad a la madrileña” se escribe en letras minúsculas. “La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad” (Arthur Schopenhauer). Sean gobiernos del color que sean, de lo que se trata es de hacer correctamente los deberes.

Seamos solidarios, empáticos, cuidando al prójimo, como si de nosotros mismos se tratara. Nos jugamos el presente y el futuro de quienes nos sucedan.