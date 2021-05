Fálalle galego

O Galego sobrepuxose ós séculos escuros, á chegada do funcionariado castelá posterior á revolta irmandiña e ó emprego do español como idioma culto e de prestixio, atopando refuxio nas vilas mariñeiras e labregas, nos pobos e aldeas. Ata o Rexurdimento do XIX, nomeadamente Rosalia, e logo coas Irmandades da fala, non contou con defensores do seu uso e coidado escrito. Esa eiva inzaría co proceso urbanizador do seculo XX e dende logo coa longa noite do franquismo da que falaba Celso Emilio Ferreiro. A desaparición da aldea como núcleo demográfico a finais dos sesenta, parella ó xurdimento dos medios de comunicación de masas, rematou de compor a treboada tra-la que asistimos a un solpor de vagariño, a súa aganeira oral e escrita.

Eu son un dos nenos socializados nos comezos dos anos setenta en castelán, como sucedía nas ciudades, e máis se te movías en ambientes militares, onde o emprego do galego, se non prohibido, estaba algo máis que mal visto. Era habitual que so se empregara nos chistes como exemplo do pailán, ridiculizado no seu acento e fala. Nos tivemos a sorte de que o meu pai e a miña avoa falasen con nos en galego en certas ocasións para transmitirnos algo da fala na que se criaran na aldea de Caroi, nas terras altas de Cotobade. Alí iamos cada vran de nenos a facer un ‘master en aldea’ que incluía aprende-lo uso da ferramenta labrega, do coidado do gando miudo e a pesca das troitas, ás que se eran moi grandes chamabamos tabeiróns. Soubemos entón que non era unha lombriz se non unha miñoca ou isca a que se utilizaba para coller troitas entre abril e xuño, e que no tempo da sega da herba era mellor empregar como cebo un saltón, que non saltamonte.

Foi así tamén como en vez de ventana aprendemos a dicir fiestra ou xanela, como soubemos que non se estornudaba, se non que se espirraba, que a chorima era ese fermoso acio de froles amarelas que can das xestas como vagoas dun neno, que as luciérnagas eran vagalumes, que as vacas durmían na corte e non na cuadra, que non se ordeñaban se non que se muxían, que os bois coteñaban, non corneaban, que os sendeiros eran carreiros, e que en vez de rastrillar na eira había que angazar.

Lembro ainda como a miña avoa contaba a historia do fillo dun veciño que emigrara a Suiza con vinte anos e que ó voltar un vran, anos despois, todo fachendoso, esquecido da sua lingua nai e dos modos labregos da súa infancia e xuventude, preguntoulle ó paí.

-¿Papa, como se llama esta herramienta?

O seu pai, co aceno revirado polos novos xeitos alleos do fillo, contesteoulle:

-Písalle nos dentes

O fillo pisou enton sobre os dentes de madeira da ferramenta e o mango de pau bateulle no fuciños con forza.

-Mal raio parte o angazo- maldiceu.

Xa morto Franco, meu pai, de volta na casa tras ser expulsado de exército e logo dunha estadía dun ano na cadea por montar una célula antifranquista na milicia, dirixíu unha revista infantil en galego chamada Vagalume. Nas súas páxinas había pequeñas pezas teatrais, poemas, contos e debuxos feitos por escolares. Cada 15 días xuntabámonos unha chea de rapaces para seleccionar a morea de traballos que chegaban ao noso correo dende distintos colexios de Galicia. Todo-los rapaces estabamos namorados dunha nena viguesa, Ana Quesada, que enviaba uns maravillosos debuxos a rotulador de monecas con saias de cores vivos, ollos azuis e fazulas vermellas. Niguén se asemallaba ó seu modo de debuxar. Daquela todos queríamos ser Ana Quesada. Non sei que foi daquela rapaza, pero xureille amor eterno.

A miña especializade era debuxar caretas de monstros. Unha vez, un dos meus debuxos foi a portada da revista, imaxino que por influencia do meu pai. Gardo ainda hoxe a colección de Vagalumes encadernadada co meu nome no lombo, a modo da miña primeira producción xornalística, denantes de soñar siquera con adicarme ao oficio. A revista, sen axuda institucional, non puido sobrevivir e en 1978 botou a pechadura. Ainda lembro tamén o último editorial: ‘Adeus meus nenos, que sexa deica logo’.

Sería uns catro anos depois, recuperadas as liberdades autonómicas, cando o primeiro presidente da Xunta, Xerardo Fernández Albor, puxo en marcha unha campaña en escolas, rúas e xornais co lema Fálalle Galego. Na imaxe dos carteis víase a unha nai coa súa cativa duns meses no colo. Por desgraza non houbo consenso transversal entre os partidos para soster esa mensaxe e de seguida xurdiu unha versión crítica que dicía: ‘Fálalle galego…e botarano da escola’. Nin siquera coa lingua que herdamos dos nosos país somos quen de pornos dacordo.

Estes días previos ó 17 de maio viume esa imaxe á cabeza no meu destino madrileño, cicais porque esa imaxe dunha nai agarimando en galego a súa nena é o mellor modo de impedir a súa desaparición cómo fala vehicular, viva, saudable e propia, para expresar un xeito distinto de ser e andar polo mundo adiante, sen que fique acurrunchada coma un remedo de dialecto castelán.

Como do pesimismo non xorde nin se constrúe nada, gostaríame pensar que ainda hai unha pequena espranza despois de todo, que neste abafante dominio excluinte do castelán entre os nosos nenos aínda quedará alguén que lles diga, como fixeron conmigo, que hai vagalumes, chorimas, iscas, xanelas, carreiros e angazos. Que as pedras non se tiran, guíndanse, que non se xoga ó escondite, bríncase ás agachadelas, e que os paus dos carros no son varas se non estadullos. Que un non se lastima, máncase, que non se queixa, laiase, e que se nun serán de treboada colle una ducia de troitas, ó seu é dicir madia leva mellor que así calqueira.

Por certo, en internet comprobei que esa cativa de meses da campaña Fálalle Galego chámabase Violeta, e hai pouco pousaba nunha foto dun xeito semellante, neste caso ela como nai e coa súa nena no colo. Gostaríame tamén pensar que lle estaba a falar en galego.

Non son filólogo nin educador, sen dúbida por sorte para a nosa lingua e para a nosa escola, pero honestamente creo que o futuro do galego non se garante únicamente con ensinalo nas aulas e empregalo para impartir algunhas asignaturas. Habería que apostar por seducir ás novas xeracións para crebar esa esmagante inmersión en castelán da que ninguen fala. Da noxo ver como unha loxia chamada Galicia Bilingüe segue na súa cruzada contra o galego coma se fose o castelán o que estivese en perigo e non ó revés. Hai uns días chegou incluso a argallar unha campaña contra Pescanova porque promoveu entre os nosos cativos un concurso para relatos infantís en galego. De existir Galicia Bilingüe a mediados dos setenta iniciaría tamén unha campaña para pedi-lo o peche da revista Vagalume. Se os seus promotores son galegos, nada expresaría mellor iso do autoodio.

A miña muller é profesora nun colexio de Poio, o Isidora Riestra. Hai uns días contounos durante un xantar como cando empezou nese destino, hai uns 20 anos, ainda máis da metade dos cativos da súa aula empregaban o galego como lingua vehícular por se-la fala dos seus pais ou abós. Hai uns dez anos xa apenas eran catro ou cinco os que o facían. Dende o pasado curso tódolos nenos que se incorporan veñen socializados en castelán e únicamente empregan esa lingua para falar cos profesores e compañeiros de xogos.

Alvaro Cunqueiro, director do Faro de Vigo e o mellor fabulador da nosa lingua, recibiu pouco antes de morrer, en 1981, o Pedrón de Ouro, en Padrón, a carón da casa de Rosalía de Castro. Xa estaba mal de saude e falou dende unha cadeira. Cun fío de voz emocionada quixo lanzar un último berro de auxilio: “Galicia existe por obra e gracia do seu idioma, e cando os seus nenos deixen de falar a fala nai, nos deixaremos de existir como pobo”. Pois iso.

‘A Feijóo no hace falta rotularlo cuando habla en gallego, se le entiende perfectamente’ dixo un dos meus compañeiros de Telediario. Iso xa viña acontecendo de feito dende tempos de Touriño (a Fraga sí había que rotulalo ainda que falase en castelán por outras razóns), pero so foi entón cando me decatei de que a nosa fala, ademáis de esmorecer polo seu pouco uso, sofre tamén a cotío polo seu mal uso. A nosa lingua está a ser deturpada de tal xeito que ás veces limitámonos con perguiza a empregar ó artigo en galego antes do sustantivo ou un dos chamados pronomes de solidariedade (por riba mal postos de xeito habitual) como se con iso xa estivesemos falando na lingua de Rosalía de Castro.

* Xornalista, presentador de La noche en 24 horas, de TVE