Dejad en paz a la bailarina

Yo había desarrollado grandes planes durante mi infancia y adolescencia, me veía en la cima del mundo mirando a los demás con cierta sensación de impunidad, inmune a los errores ajenos. Es tan sencillo imaginar el paraíso cerrando las puertas a cualquier presagio de infierno cuando aún no conoces el ardor de sus ascuas... El caso es que el paso de los años (y de los daños) fue arrancando pequeñas capas a mi escudo interior sin que me diera cuenta de ello. Sutilmente. Un fracaso por aquí no demasiado importante, una decisión errónea por allá sin graves consecuencias, un ligero atisbo de resignación (preámbulo del desvalimiento, no lo olvides) a las tantas de la madrugada, cuando la mente se toma inauditas libertades y te duerme y te vela a grandes rasgaduras...

Y un día de esos tontos en los que no tiene nada mejor que hacer que sacar la balanza y extraer consecuencias de pesos y medidas, te reúnes contigo misma, pasas revista a las portadas de tu vida y aceptas que no se está tan mal dejando tus sueños metidos en una caja de música, custodiados por una bailarina que da vueltas y vueltas y vueltas dejándose llevar por la música del azar”.