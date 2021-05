Está claro que en este país no estamos acostumbrados a que las cosas marchen rodadas y de hacerlo entramos en modo descontrol para recuperar nuestro caos. No puede entenderse de otro modo si hace días celebrábamos la eficacia de la vacunación y ahora celebramos fiestas multitudinarias cuando sanitarios y otros trabajadores vitales durante estos meses aún no celebran nada; levanta así el Gobierno el estado de alarma bajo el pretexto de tener las comunidades medios suficientes para actuar, después de haber pedido estas insistentemente esas competencias para chufar. Volvemos pues al territorio inestable en que nos desenvolvemos perfectamente.

Todo de nuevo ok.