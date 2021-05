Preguntoulle un forasteiro a un autóctono. De Galiza e falamos o castelán ou o que aquí chamamos castelán. “Pues... ¡Que extraño! ¿No? Porque en todos los países con idioma propio se habla su idioma y, si es posible, cuantos más, mejor. Pois..., a nós non no lo parece. Iso debe acontecer nos países menos desenvolvidos; pero Galicia xa non se conta entre eses. Galiza xa se considera á cabaza dos países avanzados culturalmente e, sobre todo no referente ó dominio de idiomas. Resulta doado comprobar, empíricamente, como en cada distinto recuncho de Galicia se fala un “castrapo” diferente.

Ós que nos nacen nesta Terra chamada Galiza/Galicia, nácennos galegos, pero cando finamos xa non o facemos coma galegos, xa merecemos outro xentilicio, que será aquel que nos corresponda segundo o tipo de “castrapo” que se fale no curruncho no que morabamos.

Noutros tempos, os galegos nacían e finaban galegos, agás aqueles poucos máis “finos” que os nacían galegos pero finaban en “castrapo”. Agora non. Agora, os picariños nacen galegos, pero xa nais/pais se preocupan de que deixen de selo en canto principian a falar, e... claro, como lles queda toda a vida por diante para os “castrapear”, finarán todos “castrapeadiños”.

Hai uns días, alguén me fixo chegar unha esquela que resulta toda unha mostra empírica do subidón de nivel que alcanzou a nosa sociedade no eido da cultura e no do amor á terra propia e ó seu acervo espirito-cultural.

Para os que defenden a utopía de galeguizar a literatura das lápidas dos nosos cemiterios, aí lle brindo uns cantos nomes que amosan o irreprimible desexo que ten a nosa sociedade desa galeguización. Na devandita esquela figuraban: Jonathan, Aroon, Yanira, Judit, Naiara, Thiago, Brian, Yovana, Yaiza, Izan, Eric, Dylan... Ben, hai que dicir que entre estes colouse unha Manuela, un Miguel, etc.

A sensación que xorde ó ler estes nomes, expresada en termos modernos, diría algo así como...: “Jo, tía; estos nombres molan que te cagas”.

¿É nivel ou non o alcanzado pola nosa sociedade máis cultivada?

Eu propoño, dende xa, que as persoas titulares deses nomes teñan prioridade para formar parte da primeira expedición que enviemos ó primeiro planeta que colonicemos, para habitalo; excluíndo a Manuel, porque ¿como imos mandar ó novísimo mundo unha persoa con ese nome tan... paleto?

Poderiamos seguir, pero ¿para que? se temos de “todo” no falar dos que enchen os medios de comunición día tras día. E senón con escoitar falar ó Excmo. e Ilustradísimo Sr. Núñez Feijóo cando dis: “non ten “inconvinte” en....”, xa temos a guinda. ¡Que ausencia de autoestima coma galego e como presidente da nosa autonomía! ¿Non si? ¡E vai por aí vendéndonos galeguismo!

Nais/pais que non me leredes: ¡Non teñades vergoña de falarlles ós vosos retoños a lingua propia desta terra, que é a dos nosos ancestros; escoitándovola a vós aprenderana sen esforzo porque sodes os seus modelos a imitar; perfeccionando, despois, na escola e cando sexan adultos non sentirán vergoña de a utilizar coma propia!

Se cadra, máis tarde, iredes pagarlle a un alleo para que llela ensine, probablemente, mal.

“O galego que non fala/ a lingua da súa terra/ Nin sabe que ten de seu/ nin é merecente dela”.