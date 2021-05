Es evidente que Ofelia es intensa, que dice lo que piensa, que no es políticamente correcta, pero es una buena concursante, por no decir muy buena; le pone ganas, muy buena actitud y, a mi parecer, también controla la cocina. La capitanía la ejerció de maravilla, me atrevo a decir que es de las mejores capitanías de las últimas ediciones de Masterchef, y esto hay que tenerlo muy en cuenta.

Por otra parte, tiene el don de saber perdonar, no odia a sus compañeros y es muy generosa con ellos, olvida rápidamente los insultos a los que es sometida. Aguanta mucho y perdona más, una cualidad digna de resaltar. Y, como colofón, proporciona muchísima audiencia al programa. ¡Bravo por Ofelia!

*Vecina de Lalín