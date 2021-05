La desgobernanza

Mientras, el presidente sigue dedicado a la lírica de las vacunas y prefiere la profecía a la estadística: fijó en cien días el plazo para lograr la inmunidad de grupo, aunque las dosis que remite la UE siguen oscilando en plazos y cuantía. Ojalá que acierte –por el bien de todos– don Pedro, aunque hay muchos escépticos: sería una de las muy escasas veces que lo ha hecho en esto de la pandemia. Pero en todo caso más que sus ministros acerca de los diferentes aspectos de las tareas que tienen encomendadas y que no solo se contradicen entre ellos sino a sí mismos en horas veinticuatro.

No se trata de criticar porque sí. El caso de la ministra de Hacienda roza el esperpento cuando un día afirma que los impuestos subirán porque es necesario para remontar la situación y al siguiente que el alza no se producirá hasta que llegue esa remontada; lo que, dicho así, implica un milagro parecido al de las bodas de los Evangelios consistente en alimentar a los invitados sin disponer de víveres bastantes. Y con franqueza, no parece que este agnóstico gabinete quiera ponerse en manos de la divina providencia aunque se le diese la oportunidad.

Conste que lo de la señora Montero es pálido reflejo de la “rectilínea” forma de actuar del ministro Ábalos, que hoy asegura que lo de las autovías está en estudio, mañana que sí que se le aplicará peaje y horas más tarde que “se hará si tiene el respaldo de todos los partidos”. O el de doña Yolanda Díaz, que anuncia el comienzo de la legislatura con dos años de retraso, una reforma laboral “revolucionaria” en contra de la que en su día visó la Unión Europea y enerva a los empresarios hablando de encarecer el despido y castigar los contratos temporales. He ahí el milagro.

Menos mal que la muy docta y afamada señora vicepresidenta Calviño se cuida muy mucho de no entrar en conflicto declarativo con sus colegas, pero ni siquiera ella lo logra siempre. Al menos con Ábalos, porque doña Nadia defiende las autovías de pago al mismo tiempo que el ministro recula. Por eso, por todo eso, es por lo que tantos temen por la imagen poco seria que España proyecta hacia los que han de poner gran parte del dinero que necesita. Y que por cierto es clave para que Galicia resuelva sus problemas de base para iniciar el despegue definitivo. Algo que nada tiene de bueno, como tampoco la decepción social que produce el galimatías de la gobernanza y la cogobernanza que, a la vista está, se convierte al final de todo el proceso de cesión y/o dejación de funciones en desgobernanza.

¿O no…?