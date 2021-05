Que un escritor vecino, con seis libros publicados solo tenga dos en la Biblioteca Municipal que él mismo ha donado, no importa mucho. Tampoco que su hijo con dos no tenga ninguno. Es ‘patata menuda’. Pero que otros dos vecinos: un poeta, ganador de Cidade de Ourense, de un Celso Emilio Ferreiro o un Eusebio Baleiron, con calle dedicada y medalla de oro, y otro profesor, también medalla de oro y con firma en un diario importante tampoco tengan todos sus libros en la Biblioteca Municipal clama a los cielos de las chapuzas. Y no pasa nada ni nadie dice nada, ni la encargada, pobrecita, –muy atenta, eso sí– que sigue como ellos a cobrar y abrir y cerrar el local, sin saber con qué clase de lectores cuenta ni llevar lista o relación alguna de sus gustos literarios tanto de niños como de adultos, amén de estar al día de los best-sellers que salen. También en la otra biblioteca de la comarca pasa lo mismo con sus escritores locales.

La biblioteca queda así reducida simple y llanamente a un local vacío de contenidos, con libros dejados de la mano de Dios y amontonados en estanterías y por supuesto llenos de polvo, sin campaña alguna de fomentación de la lectura.

Qué se le puede pedir a un alcalde así y a una concejala también así que son la negación del sentido de la responsabilidad. Un mínimo de aseo cultural.

Algunos pueblos, pocos, que cuentan con escritores locales tienen todas sus obras por duplicado o triplicado, pues en caso de deterioro o robo, –que siempre hay bibliocleptómanos– tener el repuesto, que es lo menos de que pueda presumir un pueblo pequeño. El favor que le están haciendo a la cultura, este alcalde y concejala de mi pueblo, es tan ofensivo como mover un marco, me susurra mi amigo y vecino, el más viejo de la parroquia.

En fin, cada uno es lo que hace, no lo que dice, y ya se sabe que quien no sabe pelar siquiera una patata siempre anda presumiendo de lo bien que le salen las tortillas.