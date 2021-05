La paciencia

Ahora que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Xunta en lo del IVA y su devolución por Hacienda –lo que quiere decir que judicializar es bueno a veces, sobre todo cuando se tiene causa justa– quedan dos incógnitas. Al menos en el caso de que no se presente recurso o, si sí, que se desestime: una, cuándo se reintegrarán a donde salieron los doscientos millones y, otra, si se incluirán los intereses correspondientes a la demora. O sea, a tocateja, como el ministerio actúa cuando reclama a los contribuyentes en las hipótesis de retraso y/o impago.

Conste que no se trata de explotar hasta el fondo lo que alguien podría llamar “fortuna judicial” de una sentencia favorable, sino de comprobar en la práctica eso de que “Hacienda somos todos” y no siempre, o casi, los mismos. Sospecha, por cierto, que no hace sino crecer día a día a la vista de los criterios con los que el actual Consejo de Ministros actúa a la hora de tomar decisiones. O de informar sobre ellas: no hay más que prestar algo de atención a las comparecencias de alguno de sus miembros para comprobar que solo hay dos datos constantes: la opacidad y la incoherencia.

Y ya va siendo hora de reclamar un cambio de actitud: si no en nombre de la ley –por ejemplo la de Transparencia–, al menos de las formas democráticas, que de varios modos, a cual más insólito, se están olvidando en sus aspectos más esenciales. Con restricciones a los medios de comunicación mediante la limitación de las preguntas o su plena eliminación. Lo que vulnera el espíritu de la libertad de información y, de paso, el de la ley antes citada. Eso sí –y también hay que decirlo– con la aceptación tácita de los media, que tragan y callan con normas que recuerdan otros tiempos.

Expuesto lo anterior, y a la espera de que se concrete la devolución de los 200 millones y se aclare lo de los intereses de demora, seguramente procede insistir en otra reflexión. En este caso acerca de la incoherencia de quienes han denunciado la supuesta intención –“aviesa”, dijeron– de “judicializar la política” en este país. Porque, de hecho, han sido los propios denunciantes los que han incurrido en ese “pecado” en el momento en que remitieron por decreto las decisiones en materia de protección sanitaria, claves en este momento, al Tribunal Supremo.

No se trata, conste, tanto de subrayar una vez más la incoherencia y contradicciones permanentes de este Gobierno, sino de preguntar hasta cuándo se mantendrá esta constante. Porque genera una situación difícil en todos los terrenos, y en el económico de forma especial: se anuncian como inexcusable remedio para aliviar la situación el aumento de la carga fiscal, pero a la vez se pospone en gran parte hasta 2023/2024, “cuando la situación mejore”, pero que no podrá mejorar sin aumentar ingresos. Suena a eso de que “el que venga detrás que arree”, y esa política, si es que se le puede llamar así, ya está demasiado vista. La pregunta es hasta cuándo durará la paciencia.

¿No…?