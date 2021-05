Enfermaría e pandemia

Hoxe celebramos o Día Internacional da Enfermaría. Unha data na que sempre se lembra o legado das nosas precursoras: desde as primeiras enfermeiras, tan antigas como a humanidade, ata as verdadeiras fundadoras da enfermaría moderna. Honrar aos profesionais da enfermería neste día é recoñecer a achega que fan á sociedade. É dar voz e visibilidade a todas e todos os que coidando contribúen ao benestar do mundo. É recoñecer a capacidade que ten de adaptarse ás grandes transformacións da vida. Sen dúbida, un ben tan prezado como é a saúde, non pode nin debe concibirse sen a participación das persoas que coidan, as enfermeiras e enfermeiros.

Desde hai máis dun ano, coincidindo con esta pandemia, a enfermaría demostrou o seu relevante papel en situacións de adversidade, demostrou a súa profesionalidade e colocouse en primeira liña, con paso firme e o obxectivo de frear a expansión do virus. Nestes duros tempos que corren, púxose en valor máis que nunca a súa importancia, asumindo o seu papel esencial na sociedade de benestar.

Os recoñecementos foron merecidos. A enfermaría proporcionou e segue proporcionando un forte liderado na xestión da pandemia. E faino non só coidando, previndo, ou dando atención biopsicosocial–competencias intrínsecas a esta disciplina–; senón que o seu labor reflíctese tamén na investigación día a día e na procura de fórmulas innovadoras para a xestión dos coidados e dos recursos ao seu alcance, procurando sempre o ben maior: a saúde da poboación.

Podemos afirmar entón que a pandemia fortaleceu a presenza e función imprescindible da enfermería nos sistemas sanitarios? Recoñecementos e homenaxes loaron este labor, que se fixo máis visible á poboación e colocaron a este colectivo nunha posición central dentro destes sistemas. Non podemos obviar que a enfermaría ocupa case o 50% dos sanitarios no mundo.

Grazas compañeiras e compañeiros. Grazas pola vosa achega xenerosa á sociedade e por seguir poñendo en valor a esta fermosa profesión.

*Directora de Enfermería del Sergas en Vigo