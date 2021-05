Spain is different

Dende logo que somos ben diferentes porque se non quen comprende o que vén de pasar na Comunidade de Madrid? A dereita arrasando ao berro de liberdade, cando os que están no poder supostamente son de esquerdas, aínda que menos, PSOE/Podemos, tanto monta, monta tanto.

E, por certo, que se eu fora o ínclito Sr. Tezanos –xa saben, o mandamáis dese bodrio que chaman CIS (Centro de Investigacións Sociolóxicas), dos meus pecados, con todos os medios do Estado á súa disposición, por certo, cun presuposto que pagamos todos nós, sexamos de dereita ou de esquerda, e que non da unha nin por causalidade– xa tiña feita a maleta e pechado a porta ao saír. Pero non, seguro que non, non teñan dúbida de que continuará ao servizo do goberno e os seus intereses, e despois será recompensado cunha dirección xeral calquera, ou un ministerio, total, tanto ten, eles saben e serven para todo.

Agora imos escoitar análises e opinións para todos os gustos de todo tipo de tertulianos deses que saben do mundo mundial, sobre o que vén de suceder nestas eleccións. Eu, que non sei de nada, pero facendo uso da miña capacidade de observación, curiosidade innata e dereito a opinar con respecto e libremente, digo e penso que o que acabamos de ver sonlles tan so as consecuencias do noso castizo refrán quen sementa vento, recolle tempestades, do famoso estado de alarma.

Temos un modelo de país baseado na represión, léase Garda Civil, Policía Nacional, policía autonómica, municipal, seguridade e garda privada, etc. E cando o seu único fin é controlar, vixiar e multar, aínda que sexa por motivos excepcionais dunha pandemia, cando vemos que non se inviste nin gastan os nosos recursos en poñer máis medios para combater o virus, pois pasa o que pasa e o berro de liberdade leva por diante as palabras, porque os feitos indican o contrario, por moito que tanto o Sr. Iglesias como o Sr. Pedro Sánchez se empecinen en facernos crer dende as súas poltronas de poder, onde comodamente instalados semella que nada do que pasa nas rúas ten que ver con eles.

Ver para crer.