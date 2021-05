Previsto para dentro de dos semanas el debate sobre la creación de la primera universidad privada de Galicia –iniciativa de Abanca– no estorbará alguna reflexión. Formulada, por supuesto, desde una óptica personal, quizá proceda recordar la conveniencia de que en las decisiones académicas la ideología –o para ser más exactos, el lugar que se ocupa en el escenario político– no influya más de lo debido. Y conste que debería hacerlo lo menos posible, no solo por el nivel de la docencia que se impartirá, donde los alumnos se supone que ya están formados en valores y en el que el objetivo ha de ser sobre todo, pero no solo, la calidad de la enseñanza.

Es cierto que de las universidades han surgido algunos de los movimientos reformadores más importantes del siglo pasado, pero en el actual el horizonte se centra –por ahora– en construir algo nuevo y no tanto en modificar al detalle lo que hay. El mundo que viene –o que ya ha llegado– será básicamente tecnológico y quienes han de asegurar que no produzca más “víctimas” de las necesarias son la Política, la Economía y el Mercado, no siempre compatibles y que, por lo tanto, precisarán de auténticos expertos que marquen diferencias, prioridades y cuiden de que permanezca el concepto clave de la universitas, la universalidad del saber.

Eso requiere la diversidad de enseñarlo, pero con orientación preferente hacia los diversos modelos; lo otro, los programas, una de las vías que se escoja para llegar al mismo sitio. Por lo que se va conociendo, el proyecto de lo que podría ser la nueva universidad es compatible –no igual– con las públicas ya existentes, por supuesto si se respeta y aprueba el proyecto y se cumplen las expectativas. Y sumarán activos para Galicia, como lleva haciendo la excelente Escuela de Negocios, que ahora crece y se convierte de lleno en lo que contenía como semilla: una orientación especial de la práctica al menos tan atendida como la teoría y en lo que, simplificando, podría ser una combinación de licenciatura y máster.

Eso es algo que necesitan las empresas, sobre todo las que resistan la crisis postpandemia y las que se creen a partir de ese periodo, que ya se percibe cercano y que se va a convertir, con el tiempo en algo diferente a lo que hay, bastante más competitivo e incluso agresivo en el complejo mundo de lo mercantil. Y, dicho sea con todo respeto, para cubrir el hueco que, siempre en opinión particular, existe ahora mismo en el común de las universidades públicas: una dosis de practicidad, aunque es cierto que se esfuerzan en ir cubriéndolo en sus programas y con los cursos de doctorado. Eso también aporta a este antiguo Reino.

Ese, en definitiva, puede ser el argumento básico para aprobar el proyecto: que no resta, sino que suma. Nadie, salvo por motivos partidarios, que aun lícitos no debieran camuflarse en lo político, se negaría a proporcionarle a Galicia más recursos de los que tiene. Y que además no restan al erario público ni limitan el acceso a la Enseñanza Superior a quienes estén capacitados para ella. El entorno europeo, y desde luego el de América, hacen compatibles los dos modelos, e incluso en España se demuestra posible y positivo. Es el caso de Navarra, con una universidad privada –de origen distinto y diferente tipo al de Abanca– además de la pública, de prestigio reconocido y prueba de que aunar en positivo es bastante mejor que no hacerlo. Siempre que no se pierda la perspectiva en el debate y en la decisión, por supuesto.

¿Verdad...?