La radiografía

Y es inútil que lo niegue o lo matice. Para quienes tienen memoria debe estar aún fresco el recuerdo de un anuncio que significa la prueba de ese dato. Se produjo cuando el jefe del Ejecutivo gallego habló, tras una queja de profesionales sobre la extrema lentitud de la burocracia aquí –“meses para permisos”, dijeron– respondió indicando que autorizaría a las gestorías para despachar y agilizar asuntos administrativos. Disgustó a los sindicatos de funcionarios y hasta el momento la cosa permanece en stand by. A ver si ahora, con aquella radiografía, espabilan.

(Conste que hay más pruebas del conocimiento previo –y reconicimiento de facto de tal situación– si se resucita el Plan para el fomento de la inversión que anunció el presidente Feijóo nada más iniciar su cuarta legislatura y en el que incluía precisamente la agilización burocrática para atraer capital foráneo. Nada dijo de los gestores, quizá porque ya se había producido un sustancial aumento en la plantilla de funcionarios –nuevos o procedentes de la otra vía de acceso, la del empleo público– y no iban a ser necesarios. Si fuere así, se equivocó: la parálisis sigue y desde luego no se puede achacar a falta de personal.)

El examen de la Fundación de la Innovación da para mucho, y en buena parte negativo, tanto aquí como allá. Y eso demuestra que lo de la “recuperación” habría que llamarlo “resurrección”. Y si se tiene en cuenta además que verbigratia Galicia aparece en la cola de captación de firmas extranjeras y flaquea en la dotación de empresas TIC, nada extrañaría que alguien estudiase la posibilidad de asomarse a un balcón, pero no para aplaudir sino para pedir socorro. Y no es una broma, aunque resulte cierto que hay veces en que es preferible tratar de reír que echarse a llorar.

En todo caso, y aunque quepan matices, lo que resulta obvio es que hay que reaccionar, que a este antiguo Reino le quedan todavía asignaturas pendientes y que ese déficit no se compensa con los éxitos que, sin duda, se han conseguido en todos estos años y que han permitido avanzar. Dicho lo cual procedería añadir, siquiera como opinión personal, que cualquier solución a los males que permanecen no será posible sin una previa y sincera autocrítica y la humildad necesaria para llevarla a cabo. No es fácil, desde luego, pero tampoco significa un sacrificio insoportable: es, sólo una consecuencia directa del sistema democrático.

¿No?