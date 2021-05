Pontevedra en la Expo de Sevilla del año 1929

Pontevedra brilló con luz propia en aquel gran evento, pese a que la Diputación de A Coruña se encargó del montaje del Pabellón de Galicia por delegación de sus homónimas. Una vez convocada aquella importante cita, las cuatro diputaciones optaron por sumar esfuerzos y compartir gastos a partes iguales. La institución pontevedresa fijo inicialmente una partida de 105.000 pesetas, cantidad más que respetable entonces, y luego afrontó la parte correspondiente en otros gastos imprevistos.

La construcción del pabellón se encargó al arquitecto coruñés Miguel Durán Salgado, que elaboró un proyecto en dos cuerpos de claro sabor gallego, con una parte estilo pazo solariego y otra a modo de casa de aldea. Por su parte, el afamado pintor Francisco Llorens intervino como director artístico, y contó con la colaboración del escultor Francisco Vázquez, conocido por “Compostela”.

A grandes rasgos, el recinto dispuso de dos grandes salones en la planta baja, uno dedicado a biblioteca, con la obra de Pardo Bazán como referente, y el otro orientado al turismo. Y la planta alta se centró en el arte en sus distintas facetas, con una sala especial dedicada al Apóstol Santiago.

Entre el personal auxiliar de atención al público y vigilancia del recinto, la Diputación de Pontevedra desplazó a Sevilla a su portero mayor, Cándido Díaz Abilleira, perfectamente uniformado con traje de levita, gorra, guardapolvo y escudos bordados, confeccionado en la mejor sastrería para estar a la altura.

Los principales muñidores de la presencia pontevedresa fueron Daniel de la Sota, presidente de la Diputación; Sánchez Cantón, subdirector del Museo del Prado, y Filgueira Valverde, secretario de la Junta Provincial y jefe de la oficina de Turismo. Este último gestionó el envío de todo el material que dispusieron los otros dos. Cantón y Filgueira iniciaron entonces un loable trabajo como publicistas en materia turística, dentro de su concepto más genuino.

Los primeros carteles turísticos de la provincia de Pontevedra, que lucieron en la Expo sevillana, se hicieron por encargo expreso de Llorens a los artistas oriundos más reconocidos en aquel tiempo: Pontevedra, a Carlos Sobrino; Combarro, a Federico Ribas, Vigo, a Carlos Maside, y Baiona, a Martin Echegaray, según documentó Javier Travieso en un meritorio estudio. Particularmente, Sobrino plasmó una entrañable visión de esta ciudad tomada desde el río Lérez en forma escalonada y presidida por la iglesia de Santa María.

Pontevedra también mostró un gran mapa provincial, con señalamiento de itinerarios y monumentos de los lugares más turísticos, así como un plano de la ciudad elaborado por Filgueira e inspirado por Cantón. Joaquín Pintos aportó el material fotográfico. Y tanto la repoblación forestal, cuyos primeros resultados causaban admiración y envidia en toda España, como la Misión Biológica, recién trasladada desde Santiago e instalada en el Palacio de Salcedo, ocuparon un lugar muy destacado por deseo de La Sota, celoso padrino de ambas iniciativas.

El prestigioso fotógrafo alemán Otto Wunderlich realizó entonces una serie de 269 fotografías de lugares típicos de esta capital y sus alrededores, que entusiasmaron a Filgueira. Una cuidada selección de aquel lote ilustró la primera hoja promocional sobre Pontevedra, con texto de Sánchez Cantón, que editó el Patronato Nacional del Turismo.

Por otro lado, la Diputación de Pontevedra subvencionó con 5.000 pesetas la edición del Libro de Oro de la Expo. Mediante esa aportación económica, obtuvo a modo compensatorio la inclusión en la magna obra de tres colaboraciones: Gerardo Álvarez Limeses realizó una descripción geográfica, estadística y cultural de toda la provincia. Filgueira aportó una guía turística, que incluyó un recorrido por el casco antiguo pontevedrés, junto a una propuesta de cinco excursiones monumentales, desde la península de O Morrazo hasta el Monte Santa Tecla, pasando por el castillo de Soutomaior o el Balneario de Mondariz. Y La Sota puso el acento de su labor en tres realizaciones muy queridas: la repoblación forestal, el Museo y la Misión Biológica.

La iniciativa conjunta más singular y ambiciosa de las cuatro diputaciones para aquella cita turística internacional, fue el rodaje de una película dedicada a mostrar sus bellezas naturales y artísticas. Cada entidad se reservó el derecho a señalar sus preferencias al encargado de su realización: el palentino Luís Rodríguez Alonso, cuya contratación molestó enormemente al vigués José Gil, quien alzó su voz y realizó una queja pública a través de FARO.

La película de una hora y media de duración se tituló “Un viaje por Galicia” y se ambientó con música del coro Aires d´a Terra, dirigido por Perfecto Feijóo. La provincia de Pontevedra ocupó la parte final del largometraje, que empezaba con una maravillosa panorámica de la capital a lo largo del Lérez, desde el puente de O Burgo hasta el entronque del río con la ría.

Sucesivamente, la iglesia de Santa María, la plaza de A Leña, las Ruinas de Santo Domingo, los Soportales de la Herrería, el Instituto, el monumento a los Héroes de Pontesampaio y las Palmeras, mostraban unas extraordinarias imágenes de aquella ciudad en 1929, felizmente restauradas no hace mucho tiempo por el Centro Galego de Artes da Imaxe.

Los pontevedreses más acomodados y aventureros pudieron beneficiarse de un precio especial que la Junta Provincial de Turismo arrancó a las compañías ferroviarias para viajar aquel año a Sevilla, dirección Venta de Baños-Madrid-Córdoba. El billete de primera clase se fijó en 131,85 pesetas; 100,85 en segunda, y 54,30 en tercera.

En memoria de aquella gran efeméride, para ahondar en su significado y proyección, está ya fijado para mediados de octubre el II Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, tras varios aplazamientos forzados a causa de la actual pandemia.

La Sota, anfitrión real

El Pabellón de Galicia se inauguró oficialmente por los Reyes, don Alfonso y doña Victoria Eugenia, el 2 de noviembre, casi seis meses después de la apertura de la Expo. Los encargados de recibirlos y acompañarlos a lo largo de toda la visita fueron Daniel de la Sota y Miguel Durán, en representación de las cuatro diputaciones gallegas. Los monarcas conocían bien a La Sota, quien hizo también de anfitrión de sus majestades cuando viajaron a Pontevedra en septiembre de 1927. Dentro de aquel apretado programa, Alfonso XIII inauguró el nuevo edificio del Instituto en Montero Ríos y la Caja de Crédito Rural. Los Reyes efectuaron un amplio recorrido por todas sus dependencias y se interesaron por los motivos más diversos que despertaron su interés o llamaron su atención. Al finalizar su estancia, felicitaron a sus anfitriones por el contenido general y su buen gusto. En agradecimiento por aquella visita, las diputaciones gallegas regalaron al rey una tabaquera de plata repujada con puros Caballeros de la Orden de Santiago, y a la reina una pila de agua bendita, también de plata repujada, ambos del orfebre compostelano Andrés Lago

El cartel de Castelao

Alfonso Castelao protagonizó un episodio poco conocido como cartelista premiado en la Exposición de Sevilla, que no tuvo a Pontevedra como referente directo y fuente de inspiración, sino A Coruña, quizá por su origen rianxeiro. Inicialmente, Castelao fue uno de los artistas invitados por el comisario Llorens en 1928 para realizar un cartel turístico destinado a la sala proyectada con tal finalidad. Sin embargo, declinó la solicitud por encontrarse de viaje por Bretaña y no llegar a tiempo de realizar la obra en el plazo establecido. Sin embargo, ya estaba de vuelta Castelao al año siguiente, cuando el Patronato Nacional de Turismo promovió un concurso regional con fines propagandísticos y pidió un cartel por provincia a artistas destacados para tratar de captar un turismo de élite. Entre los 51 bocetos reunidos, el cartel de Castelao no formó parte de los cinco primeros seleccionados por el jurado, entre los que sí estuvo el vigués Federico Rivas con un cartel de Barcelona. Pero sí figuró entre los cinco siguientes, que obtuvieron mención especial, según documentaron Juan J. Cabrero y Amparo Graciani en el Diario de la Exposición.

La Infanta, con FARO

La infanta Isabel de Borbón-Dos Sicilias, sobrina y ahijada de Alfonso XIII, y tía del rey Juan Carlos I siempre mostró una simpatía especial por todo lo gallego. De modo que en cuanto pudo, acudió al Pabellón de Galicia, tres semanas después de los monarcas. En ausencia de Llorens, su alteza real tuvo como cicerone de cámara al joven “Compostela”, quizá el mejor conocedor de todos los detalles del recinto por su trabajo como decorador principal. La gran sorpresa de toda la comitiva llegó cuando doña Isabel preguntó si había en la biblioteca algo representativo de Vigo, tras explicar que guardaba de esta ciudad muy buenos recuerdos de sus estancias. Raudo y veloz, “Compostela” mostró encantado un lujoso tomo de FARO, con sus últimos suplementos especiales, alguno de los cuales contenía diversas fotografías de la infanta en su celebrada visita a los talleres y las oficinas del periódico pocos años antes. Todo deferencia, doña Isabel dedicó un cariñoso recuerdo al llorado director Eladio de Lema, a quien conoció entonces. Y la visita terminó con un posado de la comitiva ante la puerta de entrada al Pabellón de Galicia.