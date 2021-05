O turismo galego en tempos pandémicos: cara a recuperación da normalidade

As modalidades de turismo máis afectadas foron o urbano-cultural e o de congresos, que se desenvolven en espazos pechados e caracterízanse por altas concentración de persoas. Pola contra, o turismo en espazos naturais e de natureza, practicado dentro das unidades de convivencia, converteuse no xeito de facer turismo mellor adaptado a estes tempos pandémicos.

Na hotalaría e hostalaría, os sucesivos e intermitentes períodos de peches e restriccións de horarios e aforos están a xenerar unha grande incertidume. Bastantes establecementos hoteleiros e hostaleiros tiveron que pechar e/ou aplicar ERTEs aos seus traballadores. En todos os casos, é unánime a reclamación de axudas máis cuantiosas e maior celeridade no pagamento das mesmas. Ante a ausencia de clientes, moitos hoteleiros e hostaleiros aproveitaron estes meses para formarse en novas tecnoloxías, técnicas de vendas e marketing online, idiomas, etc. Sen dúbida, o novo turismo que xurda ao final desta pandemia poñerá aínda máis énfase na calidade fronte á cantidade. Gozar dunha experiencia turística non masificada está sendo a norma na pandemia, e probablemente terá chegado para quedarse. Por outra banda, o confinamento perimetral en Galicia fixo que moitos galegos e galegas redescubrisen os atractivos do noso territorio.

Cara o futuro, a situación vai depender en gran medida dos ritmos de vacinación. A posta en marcha de corredores seguros beneficia sobre todo a modelos turísticos de masas (non a destinos como Galicia), xestionados por touroperadores, como Canarias e Baleares. Obsérvase tamén un claro incremento dos desprazamentos en vehículo privado en detrimento do avión ou o tren, caracterizados por unha alta concentración de persoas. O incremento do turismo en autocaravanas é outra das tendencias actuais, que debe ser regulado para evitar efectos negativos como o campismo salvaxe. As estadías longas supoñen tamén unha oportunidade para o alugueiro de vivendas e casas de vacacións. Podería darse unha reconversión dos establecementos hoteleiros en apartahoteis ou residencias.

Por último, o Camiño de Santiago pode ser unha das chaves da recuperación turística de Galicia nos anos santos 2021 e 2022. Ao ser unha modalidade turística realizada ao aire libre, preséntase como unha grande oportunidade. A dificultade de compartir albergues para pernoitar pode tamén ser un incentivo para aloxamentos turísticos en xeral, xa que os peregrinos buscarán aloxamentos individuais.

Despois de máis dun ano de pandemia, temos a sensación de que o pior xa pasou. Haberá que seguir garantindo escrupulosamente as medidas hixiénico-sanitarias, pero os cidadáns interiorizaron que é necesario convivir coa pandemia mentres avanza a vacinación. O turismo é desde hai tempo unha actividade irrenunciable para a inmensa maioría da poboación, e máis se cadra despois desta travesía polo deserto. A prudencia e o sentidiño non están reñidos cun inminente rexurdimento da actividade turística, que pode e debe comezar este mesmo verán.

*Investigador pre-doutoral en LISST-CIEU (Université de Toulouse - Jean Jaurès

**Profesor Titular de Xeografía Humana na Universidade de Santiago de Compostela