Xacobeoautismo, 2021 (I)

O proxecto: “Xacobeo Autismo. Un camiño de todos”, foi presentado por Fundación Menela en 2019 ao Programa de promoción e dinamización do Xacobeo 2021, da Xunta de Galicia. Ao longo dos meses de setembro e outubro de 2019, percorremos o Camiño Portugués da Costa, desde A Guarda a Nigrán. Participaron usuarias e profesionais da Rede de Servizos de Fundación Menela para persoas con Autismo (TEA).

O Camiño de Santiago, é un referente de socialización e diversidade. Un espazo onde as persoas con e sen discapacidade teñen a ocasión de coñecer vilas, lugares e persoas diferentes a nós, ademais de contemplar todo tipo de monumentos artísticos.

O Camiño Portugués da Costa, caracterizase pola beleza da súa paisaxe, praias atlánticas e bosques dalgúns tramos do interior. O camiño discorre as veces pola propia costa e outras polo interior. Numerosos personaxes ilustres, utilizaron esta rede de camiños costeiros, tal como Dona Isabel de Portugal a “Raíña Santa”, que ofreceu a súa coroa ante o altar de Santiago e foi enterrada en Coimbra co bastón de peregrina; D. Manuel I, que peregrinou a Santiago en 1.502 e ordena en Compostela que unha lámpada alumee día e noite o templo santiagués.

Os obxectivos desta segunda fase do proxecto, é seguir potenciando a inclusión social e a visibilidade das persoas con TEA, a través das súas capacidades de superación diante dun reto saudable, promovendo a accesibilidade, igualdade de oportunidades, ferramentas de información e comunicación. Con estas accións contribuímos a que as persoas con TEA, poidan acceder e desfrutar plenamente dos espazos comunitarios de ocio e lecer para ser considerados como cidadáns de pleno dereito.

Daremos conta da accesibilidade do propio Camiño Portugués da Costa, atendendo á sinalización dos espazos de cara a mellorar a súa identificación aos peregrinos. Porén, visitaremos os Centros de Saúde do SERGAS, cunha dobre finalidade. Por un lado, agradecerlles a súa axuda á cidadanía, especialmente o apoio ao Centro de adultos Castro Navás, como foi o caso do Centro de Saúde Val Miñor e o Hospital Álvaro Cunqueiro. Por outro lado, ofrecéndolles a nosa colaboración de cara a importancia da accesibilidade cognitiva nos seus servizos para as persoas con TEA.

As actividades para este 2021 están apoiadas nas aprendizaxes adquiridas da experiencia previa levada a cabo na edición de 2019: coordinación e colaboración ao longo do Camiño Portugués da Costa cos concellos e centros de saúde.

O Camiño Portugués da Costa desde Nigrán a Pontevedra constará de 6 Etapas, distribuídas en quendas de dúas xornadas por semana. Haberá un período de preparación previa, cun acto de inicio en Nigrán o día 7 de maio co Sr. Alcalde e responsables da Axencia Turismo de Galicia (Xunta de Galicia), de cara o inicio da primeira etapa o 11 de maio 2021.

*Director xeral Fundación Menela