Parece casi inevitable que la decisión de la Xunta, que anunció su presidente, de proceder –en la práctica– a una especie de reapertura de Galicia a la casi normalidad que permite la estadística de la pandemia sea recibida con una mezcla de alivio y de inquietud. Lo primero por lo que supone de libertad recuperada para la población tras casi quince meses de confinamientos. La segunda porque implica confianza del gobierno gallego en la gente del común –y viceversa–, que es la gran mayoría y la que se ha comportado con sensatez y prudencia, aunque pequeños grupos de vándalos pudieron en algún momento difundir una imagen diferente.

Habrá que extremar el control sobre esas excepciones para reducir el riesgo derivado de que el virus sigue ahí y no se cumpla lo que algunos observadores han definido como un riesgo político de don Alberto Núñez en la relajación. Pero habrá que suponer que la dura lección de la pandemia ha sido asimilada, y en todo caso el presidente Feijóo ha insistido en recomendar cautela, reforzando a la vez el consejo con limitaciones domicilias razonables. Y su señoría tiene a su favor un dato clave en todo momento de la crisis ha demostrado liderazgo y responsabilidad virtudes que tanto escasean en este tiempo.

Expuesta esa opinión personal, procede añadir que la reapertura, aún sin compensar el tiempo perdido, actuará como de un tejido clave para la economía gallega y también como bálsamo para una sociedad que necesita respirar con calma, serenidad ante el futuro y menos miedo que hasta ahora. Y eso se garantizará procurando que las normas sean claras y que se eliminen lo antes posible algunas dudas, sobre todo derivadas del galimatías que provoca la decisión del Gobierno –otra vez el señor Sánchez y su equipo forman parte del problema antes que de la solución– de dejar en manos de los Tribunales decisiones propias del Ejecutivo.

Lo han dicho jueces que, a la vez que se quejaban de la enorme carga de trabajo que potencialmente se les endosa, tienen razón; podría añadirse con ironía que al Consejo de Ministros no parece atraerle demasiado todo cuanto implique carga de trabajo y responsabilidad directa ante la ciudadanía. Y ya puestos a las suposiciones, acaso no estorbe otra en el sentido de que la reapertura gallega se oriente a un cambio de rumbo estratégico para potencian en lo posible y cuanto antes un tejido mercantil que vivifica el país. No vaya a ser que cuando llegue la hora del reparto de los Fondos Europeos se haga desde la injusticia distributiva.

En todo caso, cada cual puede pensar y expresar lo que quiera, porque para eso existe la libertad, pero quizá convenga recordar que lo de fortuna audentes iuvat, que merece el señor Feijóo, debe tener muy en cuenta que los latinos no confundían “audaces” con “temerarios”. La Xunta no parece haber caído en el error, y tomó medidas para reducir el riesgo que conlleva la decisión de aflojar las riendas en la lucha contra el COVID si hay suerte, que también cuenta junto al esfuerzo científico y preventivo, la reapertura supondrá lo que la Xunta pretende: darle un respiro a una sociedad que se lo ha ganado a pulso. Y para eso ha meditado, consultado y resuelto: a eso se le llama gobernar.

¿O no…?