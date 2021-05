A actriz Isabel e mais os figurantes

Coido ben que non lles descubrirei a Vdes. ningún Mediterráneo se lembro aquí e agora que a alianza entre democracia e representación teatral vén de lonxe. Máis en concreto, foise artellar aló, na Atenas do século VI a.C., cando as reformas levadas a termo nesa xeira foron incidir na mentalidade dos atenienses, os cales acabaron por deixar a un lado o vello teísmo, afrontando que os erros e acertos do cotián de cada polis non derivan da intervención dos deuses do Olimpo senón que deveñen directa responsabilidade do conxunto de cidadáns que as habitan. Xa que logo, mediante a traxedia como asemade produto da comedia, Esquilo, Eurípides... foron abordar sobre o escenario –velaí, Os persas, do primeiro– os roteiros da polis/nación. Isto é: actores e políticos, políticos e actores viñeron –e veñen– coincidir, entón, na procura dun mesmo elemento: atinxiren a catarse redentora sobre o escenario. Máis aínda; para aqueles e aquelas, digamos, de espírito sinxelo, acontecerá que o que se está a representar constitúe a verdade, a “realidade real”; mentres, para os instruídos, tal certidume será tal polo menos durante o transcurso da escenificación. Todo pura e dura fantasía, daquela? Poida, pero... alguén ten noticia dunha forma máis eficaz? Situados xa no noso eido, explicou no seu día Ortega y Gasset que “en España, para persuadir, es menester antes seducir”. Posto en cheli castizo e para os/as reticentes: “Manolete, si no sabes torear, p’a que te metes?”

Así as cousas, a cuestión clave para que unha peza funcione, ten moito, decisivamente, que ver coa credibilidade escénica; isto é, co oficio. Así, precisamos, por exemplo, considerar que Anthony Hopkins e Hannibal Lecter poden resultar a mesma persoa durante os 115 minutos nos que transcorre O silencio dos cordeiros; e cómprenos tal, con certeza, para evitarmos calquera sorte de complicidade, empatía co personaxe. Pola mesma, devezamos resolver que Harrison Ford é Hans Solo e Hans Solo é Harrison Ford e sentarmos canda del –e de Chewbacca–, pilotando o “Falcón milenario”, para salvarmos xuntos os valores da República. En fin, e xa postos, estrutura e superestrutura interactuando arreo.

Fútil, frívolo, baladí..., vacuo e carente de verdadeiro transfondo. Os seus detractores afirmaron –e seguen a facelo– iso mesmo respecto do programa cuxa cabeza de cartel vén ser Dna. Isabel Díaz Ayuso. Non será este cronista quen se poña, desde logo, a analizar –ao cabo, “o pobo xa falou”– a consistencia/inconsistencia de semellante ditame. Porén, iso si, coido que ninguén poderá apoñerlle á, renovada, presidenta dos madrileños unha falta de creto escénico. Ou o que vén ser o mesmo: dubido que nin sequera os seus máis intransixentes críticos lle vaian negar á Sra. Ayuso as calidades dunha primeira actriz; é dicir, a aptitude para facer converxer a Isabel, “persoa real”, con esoutra Isabel “presidenta e heroína, heroína e presidenta” moi capaz de transitar, sen despeinarse, desde o Universo Marvel á Gran Vía e viceversa. Claro que outra cousa será comprobar –tempo ao tempo, meus e miñas– se o triunfo sobre as táboas capitalinas é verdadeiramente trasladable a esoutros marcos de “provincias” e/ou de bisbarras, comunidades díscolas. E é que nin sequera os mellores de Hollywood teñen asegurado que o éxito nas taquillas dos USA se vaian tornar, en plena teoría do reflexo, nun feliz suceso desta beira do Atlántico.

"Fóra das días actrices principais, teñamos piedade polos figurantes"

Dna. Mónica García: eis a emerxente candidata a competir con Dna. Isabel polo favor do público. Tamén ela –e, así mesmo, para alén da súa propia proposta– transmite credibilidade escénica, e de certo que unha parte considerable do público atopa unha íntima comuñón entre a moi fiable anestesióloga e, esoutra, íntegra representante de Más Madrid. Outra volta, desde logo, o futuro confirmará, ou non, tales bos presaxios para ela e mais os seus.

Foi –é– vítima, si ou tamén, dunha campaña dabondo ruín. Así e todo penso que está máis que claro que hai tempo que o Sr. Iglesias Turrión foi romper o pacto escénico. En consecuencia, apenas aqueles membros da clá resultaron –ou resultarán aínda– capaces de aplaudir incondicionalmente os seus, variados, cazapos e desafines ao tempo que os censores se alporizan e enrouquecen buscando rebentarlle a función. Canto ao resto –é dicir, á maioría dos espectadores–, simplemente ocorre que non poden acreditar máis no personaxe dun mago ao cal lle comen o sombreiro todos os coellos. Como el mesmo vén de abdicar, abaixo o telón, fundido a negro.

“E Dna. Rocío Monasterio? E D. Ángel Gabilondo?”, preguntarán aínda algúns. Pois ben; saiban disimular os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais, mais acontece que, no primeiro caso, debo confesar a miña superstición tan logo como cheiro a xofre, así que... Canto ao Sr. Gabilondo, e toda vez que até os cántaros teñen alma, prégolles que recemos xuntos un par de avemarías. Ao cabo tamén os figurantes merecen a nosa piedade.