El escarnio

A estas alturas, vista y al menos en apariencia comprobada la falta de energía con la que una parte de este país responde a determinados desafíos, no cabe otro remedio que exigir un cambio de actitud. Y además inmediato, porque el tiempo no se detiene y. a diferencia de lo que dicen los italianos con respecto al amor –“que fá passare il tempo, coma il tempo fá passare l´amore…”– no resuelve los problemas. Y el de los trabajadotes y empresas auxiliares de Barreras está contado; se acaba pues el plazo para que alguien haga algo que evite lo que puede constituir una catástrofe para Vigo, su entorno y el sector naval gallego.

Es, desde luego, cierto que el astillero se integra en el sector privado, como también lo es que para que acuda dinero público en su ayuda son necesarias garantías que los gestores ni siquiera han esbozado. Pero una situación así, por más que sea preciso aplicar el manual, tiene una parte afectada de forma directa sin responsabilidad alguna en los acontecimientos que llevaron al estado actual. Y son la parte débil de la ecuación, en cuanto que empleados directos y/o de empresas auxiliares, además de los indirectos que conforman gran parte de la economía metropolitana de Vigo y buerna parte del resto de Galicia.

Esa situación exige, por sí misma, una reacción inmediata de las Administraciones, de forma especial la Central, por su mayor capacidad de respuesta y competencias. Y la exigencia debe incluir a las demás, porque ya provoca hartazgo, y hastío, el espectáculo de cómo cada cual se sacude responsabilidades endosándolas a otros, e incluso el insólito silencio de quienes deberían estar ahora mismo en cabeza de la indignación. Porque aquí no entran, o no deberían entrar, las siglas de este o aquel partido ni los intereses de sus cargos, bien mullidos de retribución e influencias. Llegó el tiempo de mojarse el culo por los contribuyentes que, al final, les pagan.

¿El remedio? Es posible que resulte complicado ahora mismo hallar uno que cubra todos los objetivos mínimos. Pero algo es seguro: ninguno habrá sin un marco claro, solvente. firme y con respaldo bastante para que dure. Y a eso se le llama, en los países serios, un Plan Estratégico que comtemple el sector naval en su conjunto, profundice en sus posibilidades y fije el mejor modo de convertirlas en hechos. Algo que la más elemental lógica y el más diáfano espíritu de país tendría que estar ya, si no en marcha, desde luego en última fase de proyecto, pero sobre el que nada se sabe. Por desidia o por incompetencia. O por ambas causas.

El episodio del “Evrina” y su singladura de Vigo a Santander donde será rematado dejando vacías las gradas de Barreras, no sólo merecería, sino que impone una explicación oficial de los responsables de los que propusieron la “maniobra” y de los que la aceptaron. Porque sin ella, y sin que resulte satisfactoria, aparenta una burla de los gestores del astillero vigués, de los Fondos que tiene detrás y en definitiva de los controles para que los acuerdos se cumplan, que deben existir porque de lo contrario el asunto aún sería más grave. Y conste, antes de rematar y desde una opinión personal, que tal como está el patio nadie puede negarla –la explicación– ni huir de sus responsabilidades ante el escarnio. Ya está bien de tomaduras de pelo. ¿O no?