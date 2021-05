Eso, y políticas orientadas hacia la gran mayoría de la sociedad actual –que ansía estabilidad política y sensatez económica desde un liderazgo de referencia, pero sin autoritarismo–, al menos en opinión particular. Y que coinciden también, ambos dirigentes, en otra condición positiva: atraen el voto radical conservador y lo “amansan”, a la vez que reducen el tópico de las dos Españas a su realidad actual: la moderada y la del estrépito. Ahora lo que falta por ver es si, en efecto, Galicia y Madrid, cada una en su realidad, son electoralmente distintas al resto o tienen razón los que creen que lo que ocurrió en ambas es extrapolable a las demás.

A partir de esas reflexiones, cabe preguntar y preguntarse si el triunfo del Partido Popular en Madrid beneficiará en algo a la comunidad gallega. Porque aquella tiene un peso político y económico que a partir de ahora podrá notarse más y puede convertirse en algo de lo que carece ahora mismo Galicia –consecuencia de los déficits señalados como superávit madrileño–, y es un acceso más viable a las grandes gestiones de Estado. El de Moncloa seguirá sin ser un gobierno “amigo”, pero al menos tendrá que ser más precavido a la hora de medir sus decisiones. Dicho de otro modo, Galicia estará menos sola que hasta ahora, aunque ya se verá si sirve.

(Quizá resulte innecesaria una explicación acerca de esa “cercanía”. Resulta evidente que se refiere, además de a la geográfica, que ya existía, a la política. No es lo mismo gobernar en solitario con apoyos parlamentarios, como puede hacer la señora Ayuso, que en coalición y pendiente del socio por si acaso, como hasta ahora. Y en ese sentido, el PP, reforzado por el éxito madrileño, tendrá que ser mejor atendido desde Moncloa si es que su inquilino quiere que se note que entendió el mensaje. Quien esto expone es consciente de que entre las Presidencias gallega y madrileña hay una empatía más bien escasa, pero lo que cuenta es que las escaramuzas dialécticas desde aquí se quedaron sin público.)

Así las cosas, a buen entendedor le bastan las palabras que preceden. Ya se verá si eso es así, y si, de serlo, funciona como acceso a capacidades que ahora no existen. En el aspecto interno del PP, el triunfo de Ayuso –que Casado considera también suyo y es lógico, como presidente del Partido, pero no exacto– demuestra unas cuantas cosas. La primera, que hay oposición de verdad, y que se puede hacer desde fuera del Congreso cuando dentro no se nota; otra, que el lado conservador, al menos en el caso de doña Isabel, no tiene ya complejo de inferioridad y puede fajarse dialécticamente con cualquiera, y. tercero, que eso obtiene fruto a escala general en la opinión pública. El anuncio de que Iglesias deja la política –que no todos creen creen– es, sin duda, otro éxito de la presidenta, pero también del resto de la izquierda radical, que lo ha puesto en su sitio. Falta por saber, eso sí, si volverá a su piso de Vallecas.

