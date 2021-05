El Primero de Mayo, Fiesta del Trabajo, paso por delante del zaguán de un cajero automático donde vive una pareja de vagabundos. Esa oficina bancaria –a la que yo solía ir a sacar dinero– cerró hace uno o dos años, y desde hace unos meses, esa pareja se ha instalado en el zaguán, justo debajo del lugar donde estaba el cajero ahora inservible. Siempre que paso por delante de ese zaguán me llama la atención el orden que ha sabido crear esa pareja de vagabundos, que debe de tener entre cuarenta y cincuenta años y que no sé si vivían ya juntos antes de empezar a vivir en la calle o si se han conocido en la calle y ahora viven juntos. En cualquier caso, esa pareja tiene un sentido innato de lo que debería ser un hogar. Han colocado un cartón de embalaje que sirve de biombo para proteger de alguna manera su intimidad, y de algún modo han conseguido crear unas mínimas condiciones de habitabilidad (si es que vivir en un zaguán se puede llamar habitabilidad, claro). Por las noches, cuando duermen, dejan los zapatos muy bien colocados delante de sus sacos de dormir: los de la mujer a un lado y los del hombre a otro. Nunca he visto cartones de vino ni suciedad en el pequeño habitáculo de esta pareja. Un día vi al hombre barriendo el tramo de “su” acera.