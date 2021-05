Aquí está ya el Dragón

El Dragón no es solo temible; es también cruel. No nos dejará dar la vida por nuestras hijas. Las exigirá a ellas para darnos de beber y llenará nuestro futuro de pena y vergüenza.

Vemos a cada una de ellas temblar valientes; y con sus mejores galas dirigirse a sus fauces.

Cerramos los ojos y seguimos viendo cómo las devora. Ahogamos el alma y esa imagen flota.

Nunca las volveremos a ver sonreír, ni sus cabellos volar al viento mientras hablan nerviosas entre ellas.

Ya nunca nos alegrarán sus besos, ni nos cobijarán sus abrazos.

Nuestro olfato no se confundirá al verlas entrar, pensando que hemos sido cubiertos de una manta de azahar.

Peor aún. Su futuro hemos perdido a cambio de unas gotas de agua. Esta agua es sangre y nuestra sangre menos que agua. El Dragón las mata a ellas para tenernos muertos.

Nuestra cabeza ya no tiene regazo en el que descansar. Y nuestros nietos se han perdido.

¿Para qué las entregamos? Era mejor luchar, era mejor morir. Es esta la hora de la muerte cuando la vida se tiñe de cobardía.

No, no me digas que fue necesario, ni que había un bien mayor. No me mientas más, por lo menos déjame la verdad.

Hemos preferido cumplir con el Dragón que con nuestra estirpe. No somos nada. Menos que nada ¡Unos cobardes!

Entre el miedo al Dragón y el miedo a la muerte que transporta abriremos los ojos y los cerraremos ¿Qué día podrá llamarse día? ¿Qué noche nos dejará descansar? ¿Qué vida será vida?

Creímos ganar la vida entregando a nuestras doncellas y ni siquiera sus madres lo impidieron.

Manchados por sangre inocente. Somos cómplices del Dragón.

No vendrá el caballero. No vendrá San Jorge.

"¿Cuánto tiempo más el precio de beber y de vivir será la muerte? La muerte no es solución. La lucha sí"

Hemos dejado de rezar porque hemos dejado de creer en el hombre. Ya no habrá hombres pues hemos entregado a nuestras mujeres y nuestras madres no lo han impedido.

¿Qué esto? Una fábula. ¿Un texto intimista? O lo que hemos hecho con nuestras ciudades y nuestras familias, con nuestros mayores, con nuestros bebés, con los más débiles y bellos.

¿Cuánto tiempo más dejaremos que los dragones del miedo y la desesperanza guíen nuestras vidas y nuestras comunidades?

¿Cuánto tiempo más el precio de beber y de vivir será la muerte? La muerte no es solución. La lucha sí.

Y si, querido lector, se ve usted incapaz, no se preocupe, vendrá en nuestra ayuda San Jorge, Él luchará por nosotros, pero dejémosle entrar en la ciudad, gritemos por su ayuda, abramos los ojos y digamos no a los dragones que devorarán nuestros amores.

Canto a mis hermanos ante la aprobación de la Ley de la Eutanasia.

*Abogado