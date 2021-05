Cerrar el mercado de productos pesqueros a Noruega y otros

La Unión Europea debe de ser generosa con los países económicamente débiles, pero no está en absoluto obligado a serlo con los países ricos y desarrollados. Como europeos aspiramos a un mundo de mercados abiertos y equilibrados mediante un comercio justo. No se trata de propiciar un mercado salvajemente liberalizado, sino un mercado regido por los principios de un Level Playing Field y no me cansaré de repetirlo. Con los países en vías de desarrollo se trata de establecer un comercio que tenga en cuenta el desnivel económico y la desventaja de los países menos desfavorecidos: esto se resume en que hemos de aceptar que el mercado de la Unión Europea se les abra lo máximo posible, pero también hemos de aceptar que estos países impongan a los más ricos algunas restricciones para que su economía no se desequilibre y esto ha de hacerse de acuerdo con lo previsto en la legislación internacional. Sin embargo, es intolerable que países con un nivel de riqueza enorme tengan políticas expansionistas en lo territorial y proteccionistas en lo mercantil.