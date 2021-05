Urge un homenaje al bar de abajo, pilar de la sociabilidad, institución que vertebra y entretiene, alimenta y alivia

Yo he tenido muchos bares de abajo. Aquel de Madrid en el que veía los partidos del Canal Plus los domingos por la tarde. Tantos. El bar de abajo de la Facultad, pásame los apuntes. El del desayuno antes de currar. El bar de abajo que daba churros, o sea, abajo imaginariamente, al otro lado de la calle. El bar de abajo fue imaginario y soñado durante el confinamiento. Hay quien se monta el bar de abajo en el balcón y quién cree que el salón del vecino de abajo es un bar. Urge un homenaje al bar de abajo, pilar de la sociabilidad, institución que vertebra y entretiene, alimenta y alivia. En el bar de abajo a veces te confiesas, discutes, te reconcilias con el vecino de abajo y no juegas a los dardos porque no es un pub inglés. En el bar de abajo hay un snob que piden sushi y un señor de Toledo que pregunta por el estofado. Hay autenticidad y boquerones en vinagre, pincho de tortilla y un alegre rumor de vida que combina con una caña bien tirada. No te cobran las aceitunas.