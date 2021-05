Lo ilógico

Ahora que tantos defienden la necesidad de aplicar una buena ración de lógica, y no solo por causa de las circunstancias, a la mayoría de los ámbitos de la actividad e incluso de la convivencia, quizá no estorbe alguna reflexión. Por ejemplo acerca de la ausencia de cualquier dosis de ella –de lógica– en decisiones sanitarias que tienen asustados –y asombrados: son términos compatibles– a un par de millones de semivacunados en España, por la suspensión temporal de la segunda dosis de la marca de Oxford. Y no se diga con la llegada de la variante india.