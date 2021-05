Quizás por la cercanía en el tiempo y las circunstancias que han rodeado el fallecimiento de David Beriain, emociona mucho escuchar la charla que impartió hace unos años en la Universidad de Navarra: https://www.youtube.com/watch?v=eGYJ44ZlQbw. Conmueve, por un lado, la personalidad de este periodista: valiente, sincero, simpático y amante de la verdad; y, por otro, el mensaje que imparte tan bien y, no solo a los periodistas, sino a cualquier persona: aprender a mirar y a escuchar. Saber que alrededor de cada uno de nosotros pasan grandes cosas y personas maravillosas, que saben vivir lo ordinario con épica. No saber verlos, comenta en ese vídeo, es tener los ojos pequeños, no saber mirar, ser mediocre.

Él no lo fue. Dice que lo aprendió de la vida de un percebeiro de Cedeira, del ejemplo de un compañero periodista de guerra, y de la vida sencilla, pero heroica de su abuela.

Desde arriba seguro que nos ayuda a saber mirar, escuchar y valorar esas grandes historias y personas que están a nuestro alrededor.