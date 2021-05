Lo cuenta Eric Rauchway en Why the New Deal Matters. Al comienzo de la escritura de este libro, el historiador cayó en la cuenta de que, para contemplar el legado del presidente Franklin D. Roosevelt, a veces uno solo tiene que levantar la mirada del suelo. La biblioteca de la Universidad de California (Davis), donde Rauchway suele realizar sus investigaciones, fue un proyecto de la Public Works Administration (PWA), una de las primeras agencias del New Deal que se crearon para construir bibliotecas en Estados Unidos mientras en Alemania los nazis pretendían quemarlas. En un volumen ilustrado de los logros conseguidos, la agencia gubernamental definía estos espacios públicos como unos “templos” en los que se conservan las cosas que amamos. También se hicieron parques, escuelas, puertos, paseos, aeropuertos y estadios.

Las reformas del New Deal proporcionarían, además, beneficios sociales hasta entonces inexistentes, como el seguro de desempleo, las pensiones, la sindicalización de los trabajadores o el salario mínimo. Incluso la llegada de la electricidad a algunas zonas rurales del país es una consecuencia de aquellas políticas intervencionistas. En palabras de Rauchway: “Nunca los estadounidenses se unieron (ni se volverían a unir jamás) bajo esa forma de patriotismo esencialmente pacífica”. Las propuestas que Joe Biden anunció esta semana en el Congreso (baja de maternidad, educación preescolar gratuita, inversión en infraestructuras, etc.) parecen exhibir un cierto paralelismo con el programa de Roosevelt, pues se trata de una nueva expansión del estado del bienestar. El estilo de su discurso y la urgencia de su calendario sugieren también un plan con pretensiones transformadoras. Al igual que a principios de los años treinta, el gobierno no solo acude al rescate de las víctimas de una crisis concreta, sino que, promoviendo desacomplejadamente una filosofía que lo sitúa como protagonista, aparece para evitar que el sistema acabe arrollado por sus excesos.

Conviene recordar que el New Deal no solo evitó la catástrofe económica, sino que, como dice Eric Rauchway en su libro, creó el mundo que conocemos hoy

En estos tiempos de ruido y de furia, cuando algunos representantes pretenden reeditar los conflictos que padecieron sus antepasados, resulta sorprendente (y reconfortante) escuchar a un presidente exponer en una cámara legislativa un plan de política pública. De ese modo, el gobernante regresa a su lugar de trabajo. Puede que no sea una mala estrategia para luchar contra los extremismos. Conviene recordar que el New Deal no solo evitó la catástrofe económica, sino que, como dice Eric Rauchway en su libro, creó el mundo que conocemos hoy. De ahí que en ocasiones nos resulte complicado apreciarlo, como al pez que desconoce la humedad del agua porque nunca la abandona: es el medio que habitamos. Son los derechos que damos por sentados. Un legado del que nos beneficiamos cuando consultamos unos libros en una biblioteca o encendemos las luces de una casa, o cuando visitamos esos templos, algunos temporalmente cerrados por la pandemia, que conservan las cosas que amamos. El éxito de la socialdemocracia también depende de eso: reconocer lo que vemos. Y, más importante, saber por qué lo tenemos.