En algunos medios de comunicación salen a la palestra las cosas atípicas, pocas veces divulgan las cosas buenas que hay en nuestra sociedad.

Con motivo de la vacunación de Poti, mi mujer. llegamos al Ifevi a las diez treinta y su hora de vacunarse era las 10.45, la dejé en la entrada y fui a aparcar mi coche. Poti pendiente de operarse de una prótesis de cadera usa bastón y tiene una movilidad reducida, allí estaba un voluntario Juan Domínguez que se hizo cargo de llevarla al lugar de la vacunación, al volver de aparcar el coche me hice cargo de ella, estaba en una silla de ruedas para facilitar la movilidad.

Poti enseña en su teléfono la cita de su vacunación y en menos de dos minutos la vacunaron. Yo llamé a otro voluntario de Vodea para que se hiciera cargo de la silla de ruedas,el voluntario era Joel Rodríguez de diecisiete años.

¿Qué es Vodea? es una asociación que nació hace muy poco tiempo, empezó con veinte amigos procedentes de Protección Civil y de otras asociaciones y hoy son más de doscientos miembros, su misión es acudir a cualquier lugar donde haya concentración de gente y ayudar a las personas con capacidad de movilidad reducida.

Son voluntarios que están las horas que hagan falta sin cobrar un euro, hay mucha gente buena de la que no se habla ni se escribe sobre ella, yo quisiera en este artículo agradecer tan gran labor a favor de las personas que necesitan ayuda por su movilidad reducida.

En el Ifevi se vacunan todos los días siete mil personas. He dicho muchas veces que la sanidad española es una de las mejores del mundo, pero la nuestra, el Sergas, se lleva la palma en eficacia y eficiencia.

A pesar de los fallos del Gobierno central que no acaban de convencer a nadie, nuestro Gobierno gallego encabezado por Alberto Núñez Feijóo y dos vicepresidentes Alfonso Rueda, en temas de administración, y Paco Conde, en el área económica, y con sus conselleiros, que están a un alto nivel, forman un gran equipo.

Que bien se está cuando uno se siente bien mandado y qué incómodo se está cuando ves que el que manda se equivoca o no acierta en las grandes líneas de actuación.

Un buen amigo me decía hace poco tiempo: “Pedro, que no se enteren que nuestra tierra es tan bonita y está tan bien, pues si no nos invaden”, bromas aparte tenemos que dar gracias a Dios por vivir en esta tierra tan maravillosa que recuerdo hace muchos años que en una concentración de la juventud un orador decía que cuando Dios creó el mundo puso sus dedos sobre Galicia y creó las cinco rías gallegas.

Bueno gracias a la asociación Vodea por tan encomiable labor y damos gracias a Dios por disfrutar de esta tierra verde y fértil en la que nos ha tocado vivir.

*Miembro Club 55