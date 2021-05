¿Hay alguien ahí?

Nos animaba Stephen Hawking a ser curiosos, a no detener la mirada en nuestros pies, sino a levantarla hacia las estrellas y hacernos preguntas sobre el sentido y significación del universo. ¡Ahí es nada! Pero los científicos no solo miran hacia el cielo estrellado en busca de los confines abismales del universo, como espeleólogos del infinito, sino que avivan también el oído ante toda cuanta señal pueda provenir de algún lugar del espacio, al tiempo que envían mensajes para que naveguen allende nuestra galaxia, con la remota esperanza de que alguien, en los confines del tiempo o del espacio, los reciba, sepa de nosotros y acaso conteste. Es la búsqueda desesperada de otros seres que, como nosotros, se encuentren solos, perdidos en la gélida negrura del espacio infinito, otras existencias que nos liberen de esta atroz e inmensa soledad en la que ahora nos vemos. En el fondo, padecemos el terror pascaliano al silencio de los espacios infinitos. Envueltos en ese silencio cósmico surgen preguntas acuciantes para las que no hallamos respuesta; y ya que la razón no basta, la buscamos fuera de nuestro planeta. La opacidad de ese silencio pétreo encierra en el fondo un interrogante turbador: ¿qué hacemos aquí? Al final, filosofía y ciencia, por caminos diversos, convergen en la misma búsqueda. Es probable que sea la ciencia, con sus descomunales avances, la que dé respuesta a los filósofos.