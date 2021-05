De pequeña comía rematada y caprichosamente mal. La típica hija que convierte en tortura cualquier desayuno, cada comida en un restaurante. Supongo que por esa razón, mi madre me llevaba todas las tardes a merendar al parque, usando cada distracción para conseguir con disimulo que acabara el bocadillo. Me perseguía de columpio en columpio mientras iba fabricando minuciosamente el bocado perfecto. La cantidad exacta de jamón “sin blanco”, la porción de pan justa para dejarte con ganas de más; un bocado que sabía, como no volverá a saber otro bocado. Si pudiera escoger un momento de mi infancia al que regresar, escogería ese, aunque solo fuera para decirle, que lo recordaré.

Igual que me acuerdo de lo mucho que disfrutaba ella con nuestras rutinas de niños y de su casa, mientras que yo ahora, a salto de lunes, ya me siento casi una mártir. O cuando saludaba a los desconocidos en la puerta de la Iglesia, abría su monedero y les daba todo lo que llevaba sin mirar cuánto, porque lo contrario no le parecía dar.

Hay una cita de “Lucía y el sexo” (Julio Medem, 2001), que siempre me da ganas de cambiarlo todo: Quiero contarte un cuento lleno de ventajas. La primera ventaja es que cuando llega el final, el cuento no se acaba, sino que se cae por un agujero… y reaparece en la mitad. Ésta es la segunda ventaja, y la más grande, que desde ahí se le puede cambiar el rumbo, cambiarle el final al cuento.

Nunca usaría esa ventaja en mi historia de niña, en mi historia con ella. No cambiaría el rumbo de aquellas tardes de bocados perfectos, cuando todo olía realmente distinto, porque con algunas personas huele distinto. Esas personas con las que sientes que te valdría todo, un coche malo, la música muy alta y un plan muy cutre, como decían en Baby Driver. Aunque también haya otras personas, claro, con las que parece que ya no te vale nada.