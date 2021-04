También en los fondos europeos la Xunta abandona a Vigo

Se trata de una empresa público-privada que se va a encargar de apoyar la maduración de las propuestas incluidas en la candidatura gallega a los fondos europeos “Next Generation”. Si repasamos quiénes aparecen en esa empresa, Sogama, Reganosa, Abanca… todos ellos con sede en la provincia de A Coruña. Más allá de las opiniones, legítimas, es un dato que no permite discusión alguna.

Pero ¿quién está parado en Vigo? ¿Está parado el Alcalde que, junto a Zona Franca, está liderando un proyecto de fabricación de baterías para automoción? Un proyecto que va a permitir estar en esta carrera estratégica para el futuro, después de que la Xunta estuviera literalmente desaparecida ante la presentación del proyecto de Barcelona.

¿Está parada la universidad de Vigo? Sigue escalando posiciones en los rankings universitarios mundiales, contando con el apoyo claro del Alcalde de Vigo, que también es Presidente de Zona Franca, para aumentar y mejorar sus dotaciones en la ciudad. Y mientras tanto la Xunta… pues construye un edificio de apoyo a la investigación para las tres universidades, pero lo hace en la Ciudad de la Cultura de Santiago.

¿Están parando los proyectos que se están apoyando desde la Alcaldía en torno a una tecnología de futuro como es el hidrógeno verde? No, está parada la Ciudad del Mar, un proyecto que se estaba iniciando en 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta y que todos los ciudadanos podemos ver cómo se encuentra. Las únicas mejoras, en las instalaciones deportivas con actuaciones municipales.

Lo que sí está parada es el Área Metropolitana, y tienen desde el Partido Popular, la desfachatez de reivindicarla, cuando la tienen paralizada con un recurso claramente político cuyo único objetivo es entorpecer el futuro político, económico y administrativo de nuestra área urbana porque la Xunta y el PP de Pontevedra lo veían como una amenaza a la hegemonía administrativa “inducida” de Santiago y Pontevedra.

Los proyectos económicos vinculados a los fondos europeos apoyados desde la Alcaldía de Vigo, no sólo no están parados, sino que son públicos, conocidos y transparentes. No podemos decir lo mismo de los promovidos o apoyados por la Xunta, opacidad sobre los proyectos privados, y escasa concreción sobre los públicos. Y ahora, sabemos que además de opacos e inconcretos, una vez más Vigo, el sur de Galicia quedan arrinconados. Es la Xunta la que está, no parada, desaparecida en Vigo, por eso aquí el presidente de la misma es el Alcalde.

*Secretario General del PSOE de Vigo y Concejal de Cultura y Empleo