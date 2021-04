De vacaciones en Netflix

El factótum de Netflix ha resumido el espíritu de su gestión en Aquí no hay reglas. El libro disparará de nuevo las ansias de incorporarse a la empresa, porque uno de los principios seguidos a rajatabla por Reed Hastings consiste “en proponer sueldos muy por encima del mercado”. A cambio, que nadie espere un ambiente familiar, la imagen romanticona más manoseada por los gurús del management y despreciada en una plataforma que funciona con el espíritu de una plantilla de deportistas profesionales.

La empresa despide al año a uno de cada doce integrantes de su plantilla, depuración que obliga a replantearse la urgencia de los días de asueto

Los trabajadores de Netflix no solo tienen el derecho, sino también la obligación, de llevar la contraria a sus jefes. Cuando uno de sus subordinados olvidó esta cláusula y escogió la adulación, Hastings le reprendió recordándole que “tu trabajo no es tomar la decisión que contará con mi aprobación, no estás autorizado a dejarme estrellar esta empresa contra un muro”. Un entorno pétreo, un recordatorio de que el trabajo es un lujo porque sobran empleados y siempre faltan espectadores de Netflix, que deberían cobrar según se está demostrando en la ruina del fútbol a estadio vacío. Y quienes consideren excesivo el aparcamiento de “los protocolos humanos de la cortesía”, tienen derecho a discrepar, siempre que sean ejecutivos que han disparado la cotización de sus empresas de uno a quinientos euros por acción.