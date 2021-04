O Romanticismo foi un movemento cultural que apareceu a finais do século XVIII en Alemania, Reino Unido, Francia; e logo vaise estendendo polos outros países. A España chegou un pouco máis tarde, pero tivemos grandes románticos como Larra, Espronceda, Zorrilla... Bécquer e Rosalía, estes dous tardíos foron profundos representantes.

O Romántico exalta a liberdade, a individualidade, a subxectividade e o sentimento. Busca a expresión propia do ego, pero tamén referida ós demais. Enfróntase á obxectividade, ponse en contra do racionalismo da Ilustración. Rechaza o neoclasicismo que estaba a reinar no século XVIII.

Co Romanticismo o Nacionalismo foi a expresión colectiva da busca da identidade que se refería non só ó individuo senón ó súa orixe, a súa herdanza ó sentido da pertenza e universalidade. É dicir, o romanticismo non só busca o “eu” senón tamén o “nós”.

Na filosofía desta etapa aparece con forza o idealismo, con grandes representantes, sobre todo en Alemania como o gran pensador Hegel. Esta corrente filosófica vai cambiar moitas cousas na historia. A idea é o centro fundamental en contra do materialismo. No mundo aparecen dúas grandes revolucións, a Francesa e a Industrial.

As ideas románticas aportan interesantes valores á sociedade da época, como é a busca da liberdade, a igualdade, a expresión dos sentimentos, o gusto pola natureza...Isto da lugar a grandes avances no eido social, que falta facía, tapaba a porta ó duro racionalismo e daba entrada ó valor dos sentimentos, das emocións e a unha nova maneira na expresión artística.

Estamos a falar da primeira metade do século XIX. Logo aparecen movementos contrarios como son o Realismo, o Naturalismo...E agora que? Pois agora en pleno século XXI podemos aproveitar cousas interesantes da etapa romántica. Podiamos pensar na importancia da natureza, das emocións, dos sentimentos, da igualdade, da imaxinación intelixente, o aprecio das cousas do contorno, e a universalidade. Todo isto sería bo para loitar un pouco contra o consumismo, a ansia do poder, a cobiza material, a intolerancia e a falta de respecto cos demais.