El Congreso, convertido en un lodazal

Lo que debería ser el debate democrático en el Congreso de los diputados ha degenerado de un tiempo a esta parte en un lodazal, del que todos deberíamos avergonzarnos como ciudadanos.

¿Cómo es posible, habría que preguntarse, que hayamos enviado para que nos representen en esa cámara a personajes que continuamente actúan como si estuvieran en la barra del más infame de los bares?

Los continuos insultos, las reiteradas descalificaciones, las frases soeces, la total falta de respeto al adversario, convertido siempre en un enemigo al que no dar ni agua, han sustituido a la crítica racional.

¿Cómo es posible que se lancen como si tal cosa palabras como “criminal”, “cobarde”, “mentiroso”, “miserables”, “terroristas”, sin que a quienes las profieren se les caiga la cara de vergüenza si es que todavía les queda alguna?

No quiero, sin embargo, generalizar: me refiero sobre todo a una derecha que, desesperada desde que el Gobierno se le escapó de las manos, decidió echarse al monte, del que no parece estar dispuesta ya a salir.

Un partido al que todos los medios le parecen justificados para lograr su objetivo, que no es otro que descabalgar del poder a un Gobierno democráticamente constituido, pero al que, desde el primer momento muchos se han empeñado en considerar ilegal.

Resulta vergonzoso que, en lugar de dedicarse a criticar con argumentos todo lo criticable en la gestión de la coalición gobernante, que sin duda lo hay y mucho, y presentar, si es que la tienen, una alternativa, se empeñen sus dirigentes solo en montar bronca.

Lo que ocurre hoy en nuestro Congreso apenas se distingue de lo que se escucha en las más deleznables tertulias radiofónicas o televisivas ni de toda la basura que circula diariamente por las mal llamadas “redes sociales”.

Parece como si lo que frustra realmente al líder del PP es el hecho de no poder presumir, como hace sin demasiado pudor su rival socialista, de unas vacunas que, con todos los problemas que se quiera, están por fin ayudando a vencer la pandemia.

Parece que no puede tolerar tampoco que sea un Gobierno de izquierdas, y no quienes has considerado siempre a España su particular cortijo, el que vaya a gestionar, cuando finalmente lleguen, los 140.000 millones de euros que ha prometido a España la Unión Europea.

Hasta tal punto no lo puede tolerar que el pasado verano el PP ya maniobró en Bruselas para poner en duda la calidad democrática de la justicia española por la polémica en torno al Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación tiene, sin embargo, bloqueada ese mismo partido.

Maniobra que por cierto ha tenido ahora su segunda parte en la carta que tres asociaciones de jueces –todas salvo la progresista– han enviado a la Comisión Europea y en la que alertan del “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España” por la supuesta “intromisión política en el Poder Judicial”.

Por no hablar ya de ciertos medios, sobre todo de la capital, que, en lugar de informar con equilibrio y objetividad, como es su deber, convierten cuanto tocan en grosera manipulación, sin que ello les impida luego acusar a quienes critican ese claro sesgo de atacar a la libertad de prensa. “Cosas veredes”.