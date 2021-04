Los cinéfilos, y preferentemente al cine español, recordaran las películas de Paco Martínez Soria, entre ellas, la titulada “La ciudad no es para mí”, en la que, en un momento dado del filme, el protagonista el incesante paso de vehículo y su pretensión de cruzar la calzada, le pregunta al guardia de circulación: ¿Los de mi pueblo, cuando pasan? Pues bien, a la vista de lo que está ocurriendo con el orden de vacunación, me ha venido a la cabeza esta idea, para explicar de algún modo el criterio llevado a cabo en esta cuestión, que en sentido estricto debería dar título a este artículo, con la siguiente expresión: ¿Entonces, los de mi edad, cuando se vacunan? Porque recientemente se ha publicado en la prensa, y así se está desarrollando, que los comprendidos entre las edades de 55 a 65 y 70 a 80, reiniciarán una vacunación masiva, con lo cual, los que tenemos entre 65 y 69 años, hemos quedado en una vía muerta. Por otra parte, sin una explicación clara al respecto. Lógicamente, me estoy refiriendo al plan de vacunación llevada a cabo en Galicia, pues en otras CC AA, como Castilla -León, están siendo vacunados los comprendidos en dicha franja de edad (65-69) Pero bueno, lo importante es que este proceso, como dice nuestro presidente Pedro Sánchez, no pare, o lo que es lo mismo: Vacunar y vacunar, confiando en los que al parecer más saben del asunto. Pues como dice el refranero popular: “Doctores tiene la iglesia” y en este caso: “expertos, el gobierno y las CC AA”.