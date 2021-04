El peludo y los componedores

En cualquier ciudad no pueden faltar esos personajes anónimos que no ponen nombre a las calles, pero que sus contemporáneos hemos conocido por su singularidad. Vigo, la ciudad del desarrollo industrial de Galicia en los sesenta, no es una excepción y por ello, aunque no están todos los que son, pero sí que son todos los que están, vamos a intentar recordar y homenajear a algunos de estos personajes, aunque sólo sea desde la anécdota de algún artículo puntual, pues seguro que detrás de cada ser humano de los que hablemos hay un mundo imposible de destilar con una simple cita.

Uno de esos personajes singulares adelantados a su tiempo en lo referente a la apariencia fue Porfirio, un empresario local. Cuando todos los hombres en los 50 llevaban el pelo cortado a lo recluta y como licencia se permitían únicamente un modesto tupé en la parte frontal, Porfirio iba por la ciudad con el aspecto de Jesucristo Superstar. No tenía que ver con ningún movimiento estético concreto, pero a su paso las cabezas se giraban para verle bien. Caminaba sin ningún aspaviento y seguro de sí mismo. Le recuerdo siempre con traje y cartera en mano con una apariencia entre un hipster y un ejecutivo de la actualidad. El comentario general era que había hecho una promesa, pero yo nunca lo supe a ciencia cierta y no he tenido referencia de ello. Como era ya un señor mayor cuando nosotros éramos todavía unos críos no tuve ocasión de preguntarle. Siempre me quedó esa curiosidad, aunque creo que no había promesas ni gaitas. A Porfirio le gustaba su aspecto y era un valiente que ignoraba los dimes y diretes de una sociedad uniformada.

Es importante señalar que Porfirio transitaba por la ciudad antes de la irrupción de la beatlemanía. En aquel momento, cuando el pelo del varón comenzaba a asomar más allá de los cánones establecidos que eran muy limitados, ir a la peluquería era obligado. En cada barrio había al menos una barbería, que así también se les denominaba a estos lugares donde se trasquilaba a niños y mayores. La de Minguela, a la entrada de Carral, el hombre que dijo ver una nave extraterrestre en su casa de la playa y salió con una escopeta de cartuchos para ahuyentarlos, era la más cosmopolita. Ya en los setenta para dar respuesta a la moda del casquete recortado apareció la peluquería de “el francés”. Estaba situada en la misma calle Carral, un poco más abajo cerca del cruce con Gamboa y la calle Victoria. Mi padre me decía siempre que pasábamos por ella, que era la calle más pequeña de la ciudad. El francés fue capaz de intuir que la imagen del pelo descuidado a lo hippy había evolucionado y que, a partir de mediados de los setenta, se estilaba una especie de pulido capilar en forma de casquete que demandaba atención constante para mantenerlo a raya. El plan de marketing rezaba así: “Esculpido de pelo a navaja”. Haciendo honor a este eslogan, el francés se reveló como el peluquero de referencia de muchos jóvenes de la época.

Si Porfirio se había convertido en un personaje público que circulaba por la ciudad marcando su diferencia estética y talante con el resto de los mortales, había otras personas mucho más anónimas, pero no por ello desconocidas, que desde sus asentamientos daban alivio cuando algo físico u orgánico se descontrolaba o accidentaba. Eran los curanderos. Un lugar al que asistir bien en primera instancia o, como dice la canción de Serrat: cuando la llama de la fé se apaga y los doctores, no hallen la causa de su mal señoras y señores..., en segunda.

En Teis estaba “Pichón”, un excelente componedor de huesos. Ibas hasta allí y esperabas a la cola. Reparaba todo tipo de averías mecánicas con sus manos y prescribía remedios caseros para la inflamación que se producía como resultado de las contusiones. Cuando en nuestra época alguien se quejaba de un dolor muscular u óseo, la pregunta era: “¿Fuiste a Pichón?”. Era la opción popular a la traumatología científica que se dispensaba en el Almirante Vierna, el pirulí.

Si Pichón era un reparador de averías motoras, Victorino en Alcabre era un especialista en la mecánica visceral. Todo lo que fueran órganos, trataba de recolocarlos con sus manos. Recuerdo que mi padre tenía una dolencia estomacal y había pasado por todo tipo de médicos. El hombre estaba desesperado y la única solución que le aportaba la medicina convencional era la dieta a base de yogurt. Un alimento que de aquella, nadie conocía. Lo preparaban específicamente por encargo en las lecherías. Me acuerdo de ir a buscarlos a la lechería del Paseo de Alfonso donde vendían la marca Nai. Estaba enfrente del Olivo, ubicada en un minúsculo local debajo de la cuesta que forma la propia calle con la subida de la Rúa de Santiago. El yogurt venía en unos tarritos de cristal que se devolvían una vez consumidos, como sucedía con todos los envases en aquella época. No habíamos entrado en la obsolescencia programada. Éramos ecologistas sin saberlo. El caso es que como última opción mi progenitor decidió ir a ver a Victorino, el técnico en vísceras. Tuvo con él un primer check in y, después de comprobar el estado del paciente, su anamnesis fue que tenía “el estómago caído” y que era necesario levantarlo. Para proceder a la recolocación del órgano, le dio cita para otro día pero debía acudir en ayunas. El paciente, que ya no creía en milagros, hizo caso omiso de esa pauta y el día de autos, cuando Victorino procedió con sus manos a levantar el órgano para recolocarlo en su lugar original, mi padre echó hasta las bilis. No se si es porque la fe mueve montañas, por el temor a enfrentarse de nuevo a aquel procedimiento de levantamiento visceral o que realmente la anamnesis y posterior intervención fueron científicamente correctas, pero mi padre nunca más se volvió a quejar de este órgano.