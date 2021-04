Confieso que lo tuve que consultar. Porque no estoy yo muy ducho en eso de descifrar y hacer la correcta exégesis de los incontables hashtag y enlaces tan propios de las nuevas tecnologías. Algunos me parecen típicos de película del Agente 007 o como claves secretas que se dicen entre sí los espías en cualquiera de las series sobre la guerra fría. Bueno, pues ya me enteré de que #Somos iglesia 24.7 quiere ser una invitación a los creyentes para que seamos iglesia las 24 horas de los 7 días de la semana. Y pretende ser a la vez la certificación práctica de que la iglesia en sus instituciones está ahí entregándose constantemente, trabajando sin parar y sin descanso, siempre.

Entiendo que lo complicado y más comprometedor del citado hashtag es la referencia personal del “somos”. Ahí está en realidad el quid y el objetivo de esa campaña: descifrar para descubrírselo individualmente a quienes son los integrantes del somos – ¡todos los bautizados somos la iglesia! -, y, además, hacerles entender también que el 24.7 les atañe y les implica en su circunstancia diaria y concreta, pues no es un abstracto e impersonal referido al globo terráqueo que, indiferente, sigue dando vueltas en su curso imparable.

Ese “somos” cuya pertenencia no se abandona en ningún instante de la existencia, se refiere al ser iglesia, es decir a los cristianos, a los discípulos de Jesús, que no lo son solamente la jerarquía, los consagrados y las religiosas o cuantos se encuentran los domingos un ratito con ocasión de la celebración eucarística o en las catequesis de formación de niños, jóvenes o adultos. En ese plural de pertenencia entran/entramos todos los bautizados que somos enviados, cada uno en su circunstancia concreta, a perpetuar como testigos la presencia de Cristo en la historia de la humanidad, que no otra cosa es la iglesia. Y esa misión eclesial compromete a todos sin exenciones ni monopolios, pues se origina y recibe con el bautismo.

Es muy importante destacar que la iglesia es mucho más que lo puramente institucional y cultual, que vemos a primera vista. Porque ella no está conformada solo por lo que para llevar a cabo su misión se percibe y muestra en la celebración de los sacramentos, en la arquitectura de los templos y catedrales, en las diversas instituciones o las numerosísimas asociaciones culturales y académicas; incluso, ahora mismo y desde siempre, en tantas obras benéficas y de caridad que atiende a los más desfavorecidos entre nosotros y en el tercer mundo. Esa es solo una gran parte del iceberg eclesial, pero hay todavía muchísimo más, en tantas ocasiones de apariencia invisible.

Porque en la iglesia todos somos llamados a ser alimento para los que tienen hambre, esperanza para quienes viven en soledad, refugio para quien no tiene un techo y en todo caso y siempre, luz que nos alumbra a cada uno en el camino del peregrinar que eso es el vivir.

Así entendida, y no hay otro modo honesto de entenderla, la iglesia está siempre cerca de todos y de cada uno, a nuestro lado, pues nos corresponde a todos hacerla visible y posible junto a los necesitados de ayuda: en lo espiritual, lo psicológico o de los bienes materiales necesarios para el progreso integral.

La luz de alerta de quienes integramos tal somos, debe estar siempre encendida a nuestro alrededor: quien tiene hambre o sed de comida, de aliento, de ilusiones, de respuestas; quien sufre de hartazgo de materialismo y vive ayuno de espiritualidad; quien está desnudo de ideales, de criterios, de vestidos para su inteligencia, de ropajes que cubran su necesidad de afecto y desvalimiento; quien esta prisionero de su vicios o esclavizado en sus hábitos desordenados o amarrado a situaciones de injusticia y ausencia de los derechos más elementales; quien está enterrado en la opresión de ideologías que le inmovilizan o le obligan a vivir alienado de sus ansias de pensar y decidir con libertad y sin tantas lianas de inhumanidad… Todas esas situaciones y muchas más que la vida nos va mostrando a cada uno en su entorno personal deben ser contempladas y atendidas por el cristiano que esté más próximo a ellas. Nunca debiéramos olvidar y especialmente en estos momentos de la historia, que el creyente cristiano no lo será de verdad si no es el buen samaritano de los que tiene más cerca: en la familia, en el trabajo profesional, entre el vecindario o en las habituales relaciones sociales. Puesto que ser cristiano, ser iglesia, no es haber sido bautizado y nada más desentendiéndose de lo que ocurre alrededor.

Creo que ahora entiendo mejor ese hashtag #SOMOS IGLESIA 24.7.

*Sacerdote y periodista