Xeopolítica, vacinas, bosés

Cantos países realmente soberanos existen agora mesmo no mundo mundial? Talvez, inocentes diante do transfondo da cuestión, haxa uns cantos que veñan responder de contado o seguinte: “desde o 2011, e logo de que se producise a adhesión de Sudán do Sur, o número de estados membros da ONU vén ser de cento noventa e tres; polo tanto...” Cento noventa e tres, daquela; pero de veras coidan Vdes. tal cousa?

A ver; que entendemos por “soberanía”? Posuír unha poboación permanente, un territorio definido, un goberno e mais a capacidade de establecer relacións con outros estados soberanos: velaí o que destacan as leis internacionais. Agora ben; trátase de algo que na práctica só resulta posible se un Estado non depende, nin está sometido, a calquera outro Poder político superior. Ou dito/escrito en prata: en primeiro lugar -e a orde dos factores non altera o produto-, a cousa vai de contar cunha forza económica tal que, se non moverse nos eidos da autarquía, si que lle permita a ese Estado ser dono dunha razoable autosuficiencia enerxética. Xa en segunda instancia, trátase de dispoñer dunha entidade tecnolóxico-militar independente que lle outorgue, en caso de crise ou de conflicto, ser quen de presentar a tutti quanti un programa de seu. En fin, e nas actuais circunstancias -e por máis que, no fondo, veña constituír unha derivación máis do apartado tecnolóxico-, contar cunha vacina propia anticovid19. Xa que logo, tal parece que só os Estados Unidos, Rusia e China poidan cumprir as esixencias descritas mentres o Reino Unido, a India, Francia... semellan transitar apenas polos eidos da “case soberanía”. Suíza? A eses abóndalles, como sempre, con gardaren a caixa forte.

“E a Unión Europea?” -retrucarán algúns/algunhas-; “que pasa con ela?” De acordo: se atendemos á potencialidade económica, si que abrolla aí unha candidatura ao selecto club da soberanía. Mais acontece, por un lado, que cada vez que alguén fai referencia á eventualidade dun exército común europeo, voces públicas berren a coro: “mamá, mamá, pupa!” Canto á carreira tecnolóxica, sucede que cada vez que outro alguén manifesta a necesidade de reiniciala, os resto corren lixeiros a agacharen os aforros debaixo do colchón. E é que para qué un smarphone, fabricado en Madrid, Milán ou Hannover, a 250 euros cando podemos adquirilo, vía Oriente, por menos da metade? Europa potencia mundial? Meus e miñas: hai demasiado tempo xa que esta terra foi transformarse nun resort. “Fabricarmos nós? Que fabriquen os pobres para nós!”

Gañaron, é certo, a III Guerra Mundial -aquela que iniciara Reagan e que continuara George H.W. Bush-; porén, nin Bill Clinton, nin Bush Jr., nin Barack Obama nin, desde logo, Donald Trump se amosaron capaces de metabolizar aquel triunfo e velaí que o planeta rexistra un desartellamento que case nos remonta a 1939, vésperas da II Gran Guerra. Utilizadas as vacinas, nese contexto, tal e como se fosen carros de combate, cazabombardeiros top ou baterías de mísiles, eis que a Rusia de Putin e mais a China capitalocomunista andan a espallar a “Suptnik” e mais a “Sinovac” por América, Asia e mesmo África. O que se di, todo un panorama.

Veñen de determinar que en Europa só imos usar un produto megaguay made in USA

Fartos das desercións e argalladas mil dos ingleses; incapaces de artellaren nada sólido cos franceses; contemplando a deslealdade de eslovenos, checos, húngaros...;desconfiadísimos diante das inestabilidades recentes na outra beira do Atlántico, os representantes da renacida Grossdeutschland decidiron, daquela, alzar a voz. Primeiro, diante da oposición de Washington ao proxecto do Nord Stream2 -o gasoducto polo que habería de circular a preciosa enerxía desde Ust Luga (Rusia) deica o complexo costeiro de Lubmin, xa en territorio alemán-; a seguir para responderen de vez ás piraterías varias de AstraZeneca. Ou o que vén ser o mesmo: declararen que, de seguirmos así, non terán máis remedio que camiñar polo roteiro dunha soberanía rediviva. Están a soñar despertos, os teutóns?

Daneses, noruegueses, neerlandeses.., tal e como se todos atendesen por “Miguel Bosé”, velaí que moran neses pagos certas xentes moi capaces se poñeren as botas durante o verán en terras do sur, baleiraren as existencias de alcohol e de substancias lisérxicas... ao tempo que practican ioga supersónico, experimentan viaxes astrais, que só admiten tomates ecolóxicos e que deveñen en chorar pola morte dunha foca ártica todo o mar de bágoas que nunca xamais foron derramar polos cativos africanos mortos de tuberculose, polio... e, sobre todo, pola -negra- fame. Sabedores moi ben do que hai, os novos -vellos- dirixentes do Pacto Atlántico –“c´est-à-dire, les États-Unis”, que diría Mendes France- veñen de determinar, en consecuencia, que en Europa só se vai vacinar cun produto megaguay, xenuinamente made in USA. Desde logo, para cubrir as aparencias, acaso haxa que sacrificar algunha outra opción polo camiño: “é a lei do mercado, amigo!” Pero é que, como ben explicara José Afonso (e disimulen Vdes. que repita a cita): “mandadores de alta finança (...) dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz.” “As plaquetas”, di Vde? Pero de que demos me fala?