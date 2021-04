Es bastante probable que, de llegar a celebrarse, la reunión solicitada por el vicepresidente de la Xunta al ministro de Política Territorial hubiese resultado interesante. Lo era ya por el asunto a tratar –nada menos que el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional contra la Ley gallega de Saúde–, pero además ofrece el atractivo especial de los argumentos a manejar por un experto profesional de la Administración pública que es, además, político gallego de muy alto nivel y otro que, también además de ministro es dirigente cualificado y tiene fama de dominar con soltura los a veces muy complejos y repletos de trampas laberintos de los asuntos “delicados”.

Conste que la iniciativa del Ejecutivo gallego al solicitar la reunión con el ministro tenía un doble valor. Uno, el contenido en sí mismo de la decisión recurrida, que atañe a la capacidad de las autonomías para limitar temporalmente derechos individuales por razón de interés público. El otro, la oportunidad de debatir lo que ahora suscita polémica: qué habrá que hacer cuando, como anunció el presidente Sánchez, se levante el estado de alarma en el caso de que la pandemia no dé señales de la remisión que todo el mundo espera con una impaciencia inevitable.

Como es evidente, no se trataba sólo de una probable discusión –ha de suponerse que, al menos, cortés– sobre diferentes ópticas que mantienen los interlocutores y que, en caso de desacuerdo, decidiría el Constitucional. Ahora mismo, el asunto adopta otra característica con más morbo todavía: se debatirá, anunció el ministro, en una Comisión Mixta entre ambos gobiernos, lo que limita aún más las esperanzas de entendimiento. Al fin y al cabo, ya se sabe que en España cuando alguien pretende que una cuestión se “muera”, nombra una Comisión. Alea jacta est.

En este punto seguramente no estorbará una reflexión personal: salvo que las previsiones sanitarias se incumplan en sentido negativo, y el COVID se agrave, el retorno a la normalidad sería no sólo favorable para la sociedad española sino también, y quizá sobre todo, para la política que aquí se practica. Porque si bien declarada para frenar al coronavirus, la alarma ha reducido la capacidad fáctica de control del Gobierno, disminuida ya la de por sí no muy eficiente tarea de oposición y, en definitiva, reducido libertades que sólo cuando faltan se nota del todo su necesidad.

Así las cosas, el trabajo de la Comisión Gobierno/Xunta para evitar lo que el presidente Feijóo llamó “caos” en ausencia de una alternativa, o “Plan B” a la alarma, le proporciona a Galicia un peso específico que hasta ahora no había tenido en términos de Estado. Si hay acuerdo y de él nace un modo de actuar claro en el inmediato futuro, y más allá, no resultaría extraño que el apoyo gallego a todos los demás con su reforma de la Lei de Saúde, hubiese de ser devuelto si las circunstancias lo exigiesen. Y ese –“pasar factura…”– no sería un modo de actuar propio de mercaderes: sólo de las sociedades escarmentadas por maltrato de muchos Gobiernos. Incluyendo, por qué no decirlo, los considerados “amigos”.

¿Verdad?