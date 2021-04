La rebelión

Es posible que el concepto de “rebelión” resulte excesvo para calificar la reacción de las Asociaciones de madres y padres de alumnos, disconformes con la Xunta tras su decisión de fijar en junio la recuperación de los estudiantes que la necesitan. Las ANPA no se andan por las ramas y después de calificar como “desatino” la decisión –ratificada– de la consellería, advierten con “llevar a las calles” su desacuerdo si no hay una contraorden de la autoridad educativa. Y como no están los tiempos para la lírica, la prosa no puede ser más clara: si esto no se apaña, caña, caña.